83歲失智翁拿著掃把站快車道 警方趕快把他帶下來

苗栗縣83歲劉姓老翁日前手持一支掃把，坐在後龍大山交流道往高鐵方向的快車道花圃，竹南警分局大山派出所員警據報趕往查看，老翁聲稱在頭份市獨居，搭公車外出訪友卻下錯站，警方用巡邏車將他載回頭份老家，卻發現當地早已無人居住，訪查鄰居終於找到他的兒子，得知老翁有失智情況，幸好員警及時協助讓老翁安全返家。

大山派出所副所長黃儀聖、警員陳岳志日前接獲報案，在後龍鎮大山交流道往高鐵方向有一名身穿藍色外套、手持掃把的老翁坐在快車道花圃內，看起來很危險。

員警立刻駕車去尋找，在苗8線與台1線口發現老翁持掃把站在快車道，根本不會閃避往來車輛，險象環生，員警連忙將老翁帶到巡邏車內，老翁自稱在頭份市新華里獨居，搭公車外出訪友，卻下錯站，員警聽了就載送老翁回頭份住處，卻發現該處已長期無人居住，經查訪附近鄰居，得知老翁全家已搬遷多年。

透過鄰居幫忙，警方終於聯絡上老翁的兒子，順利將他送回家，老翁的子表示他父親有失智情形，感謝熱心員警及民眾協助，日後會更加留意父親行蹤，避免再發生類似意外。