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83歲失智翁拿著掃把站快車道 警方趕快把他帶下來
苗栗縣83歲劉姓老翁日前手持一支掃把，坐在後龍大山交流道往高鐵方向的快車道花圃，竹南警分局大山派出所員警據報趕往查看，老翁聲稱在頭份市獨居，搭公車外出訪友卻下錯站，警方用巡邏車將他載回頭份老家，卻發現當地早已無人居住，訪查鄰居終於找到他的兒子，得知老翁有失智情況，幸好員警及時協助讓老翁安全返家。
大山派出所副所長黃儀聖、警員陳岳志日前接獲報案，在後龍鎮大山交流道往高鐵方向有一名身穿藍色外套、手持掃把的老翁坐在快車道花圃內，看起來很危險。
員警立刻駕車去尋找，在苗8線與台1線口發現老翁持掃把站在快車道，根本不會閃避往來車輛，險象環生，員警連忙將老翁帶到巡邏車內，老翁自稱在頭份市新華里獨居，搭公車外出訪友，卻下錯站，員警聽了就載送老翁回頭份住處，卻發現該處已長期無人居住，經查訪附近鄰居，得知老翁全家已搬遷多年。
透過鄰居幫忙，警方終於聯絡上老翁的兒子，順利將他送回家，老翁的子表示他父親有失智情形，感謝熱心員警及民眾協助，日後會更加留意父親行蹤，避免再發生類似意外。
竹南警分局提醒民眾多關心家中失智長者及表達能力有障礙家屬的身心狀況及動向，109年起為照顧縣內長者及減輕照顧者負擔，警察局推動指紋建檔工作，呼籲家中曾有迷途紀錄的老人或家人，建立失蹤者指紋資料，以便加強照顧；民眾如有需求可至警察單位申請指紋建檔，萬一家人不慎走失時，透過指紋建檔系統，可迅速聯絡通知家人帶回團圓。
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