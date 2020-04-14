塔芬谷山屋女山友受傷 台東空勤馳援載後送

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三隊，今天早上6點10分前往中央山脈南二段塔芬谷山屋執行女山友受傷救護後送任務，7點多抵達目標區落地搭載傷患，8點多順利降落台東豐年機場，將患者轉送馬偕醫院後續治療。

空勤台東第三隊表示，昨晚接獲總隊勤務指揮中心通知這項救援任務，不過，當時因山區天候不佳不利飛行，加上評估女山友已電話回報生命跡象穩定，且到塔芬谷山屋待援，於是今早再次出動上山救援，順利完成任務。