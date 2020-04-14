塔芬谷山屋女山友受傷 台東空勤馳援載後送
空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三隊，今天早上6點10分前往中央山脈南二段塔芬谷山屋執行女山友受傷救護後送任務，7點多抵達目標區落地搭載傷患，8點多順利降落台東豐年機場，將患者轉送馬偕醫院後續治療。
空勤台東第三隊表示，昨晚接獲總隊勤務指揮中心通知這項救援任務，不過，當時因山區天候不佳不利飛行，加上評估女山友已電話回報生命跡象穩定，且到塔芬谷山屋待援，於是今早再次出動上山救援，順利完成任務。
據了解，該名女山友與7名山友9日從台東向陽登山口入山，預計15日抵達南投東埔，未料，攀登中央山脈南二段塔芬谷時，女山友與同行山友失聯，幸運遇上另支登山隊協助脫困，安置塔芬谷山屋，並打電話向家屬報平安，並表示因摔落邊坡，加上身上衛星電話不通，才和山友失聯，自己雖受傷，但勉強可行走。
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