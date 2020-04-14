聽新聞
test
0:00 / 0:00
全家物流貨車疑闖紅燈肇事 司機彈出被自己車壓死
雲林縣虎尾鎮外環道雲158線今天清晨發生一起車禍，一輛全家物流的大貨車，在路口疑因燈號變換，未能即時停車，撞上一輛轎車，貨車翻覆，郭姓司機從車內彈出，被自己所駕的貨車當場壓死，轎車駕駛則只受輕傷，案由警方處理中。
警方說，這輛全家物流的大貨車由46歲郭姓司機駕駛，今天凌晨5點16分許，從大屯往虎尾方向行駛，可能準備到虎尾物流公司上班，行經林森路和文科路口時，可能號誌剛變換燈號，郭來不及停車，在路口和一輛從虎尾方向駛來的轎車迎對相撞。
警方指出，大貨車司機可能未繫安全帶，在撞繫後人從車內彈出，被自己翻覆的貨車當場壓死，小客車司機則只擦傷，警方趕到現場郭已已無命跡象，路口的號誌控制箱也被撞毀，由於郭姓司機從車內彈出，警方判斷可能未繫安全帶，是否闖紅燈，已調閱監視器進一步釐清，全案由警方處理中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言