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全家物流貨車疑闖紅燈肇事 司機彈出被自己車壓死

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾文科路和林森路口今晨一起車禍，一輛全家物流的貨車在路口和轎車相撞，司機被壓死。記者蔡維斌／翻攝
虎尾文科路和林森路口今晨一起車禍，一輛全家物流的貨車在路口和轎車相撞，司機被壓死。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮外環道雲158線今天清晨發生一起車禍，一輛全家物流的大貨車，在路口疑因燈號變換，未能即時停車，撞上一輛轎車，貨車翻覆，郭姓司機從車內彈出，被自己所駕的貨車當場壓死，轎車駕駛則只受輕傷，案由警方處理中。

警方說，這輛全家物流的大貨車由46歲郭姓司機駕駛，今天凌晨5點16分許，從大屯往虎尾方向行駛，可能準備到虎尾物流公司上班，行經林森路和文科路口時，可能號誌剛變換燈號，郭來不及停車，在路口和一輛從虎尾方向駛來的轎車迎對相撞。

警方指出，大貨車司機可能未繫安全帶，在撞繫後人從車內彈出，被自己翻覆的貨車當場壓死，小客車司機則只擦傷，警方趕到現場郭已已無命跡象，路口的號誌控制箱也被撞毀，由於郭姓司機從車內彈出，警方判斷可能未繫安全帶，是否闖紅燈，已調閱監視器進一步釐清，全案由警方處理中。

虎尾文科路和林森路口今晨一起車禍，一輛全家物流的貨車在路口和轎車相撞，司機被壓死。記者蔡維斌／翻攝
虎尾文科路和林森路口今晨一起車禍，一輛全家物流的貨車在路口和轎車相撞，司機被壓死。記者蔡維斌／翻攝

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