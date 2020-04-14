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暴龍口罩要多大？台南消防員創意宣導防疫安全距離

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮消防員創意製作巨大口罩，連暴龍、早坂犀等史前動物都「罩得住」，提醒民眾要保持安全社交距離。圖／左鎮消防分隊提供
台南左鎮消防員創意製作巨大口罩，連暴龍、早坂犀等史前動物都「罩得住」，提醒民眾要保持安全社交距離。圖／左鎮消防分隊提供

口罩現在成了全民運動！為了加深民眾印象，台南市左鎮消防分隊前往轄區知名的左鎮化石園區進行宣導，特製一片大口罩，可以罩住「暴龍」等史前動物，但到底要多大口罩才能「罩得住」？消防隊員透露答案是長度150公分，寬度100公分。

清明連假期間各大景點湧入人潮，恐會釀成另一波疫情，民眾若未嚴守「社交安全距離」，恐形成防疫破口，將帶來群聚感染之隱憂，造成另一波疫情傳染。，台南市長黃偉哲與台南市消防局長李明峯召集義勇消防總隊暨所屬義消大隊、中隊、分隊義消幹部，籲請大家利用防火、防災宣導的機會，幫忙宣導防疫措施。

防疫超前部署，台南市政府消防局第四大隊左鎮分隊展現創意，與警消、義消防疫志工前往轄區左鎮化石園區宣導防疫，特別製作一個巨大口罩，讓恐龍和早坂犀等史前動物都「罩得住」，向民眾宣導即使是恐龍，也要做好自身防護安全，並呼籲民眾保持至少室內1.5公尺及室外1公尺以上距離，並正確戴口罩。

左鎮消防隊分隊長唐昱峯表示，左鎮化石園區是轄區最知名的景點，帶來的人潮、車潮不斷，分隊將持續採取積極作為在防疫工作上，也配合警方持續對於居家隔離及居家檢疫者電子圍籬管控，更將堅持落實宣導：「社交距離注意事項」，希望全民共同遵守，維護你我的健康！

台南左鎮消防員創意製作巨大口罩，連暴龍、早坂犀等史前動物都「罩得住」，提醒民眾要保持安全社交距離。圖／左鎮消防分隊提供
台南左鎮消防員創意製作巨大口罩，連暴龍、早坂犀等史前動物都「罩得住」，提醒民眾要保持安全社交距離。圖／左鎮消防分隊提供

口罩 化石 社交距離 恐龍

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