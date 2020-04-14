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台南一再發生兒虐 竟然是疏忽未通報

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市永康區一間托嬰中心上周發生男嬰被虐，造成頭、腳多處瘀傷。圖／取自網路
台南市永康區一間托嬰中心上周發生男嬰被虐，造成頭、腳多處瘀傷。圖／取自網路

台南永康區上周發生一起托嬰中心裡托育人員對幼兒不當對待，造成11個月大的男嬰頭、腳多處瘀傷，有家長出面指控，該名保育人員是「累犯」，質疑為何能一直在幼兒機構裡工作，經社會局調查，該員在兩年前確實也有不當對待幼兒的情況發生，但當時任職的幼兒園未能通報，以至於憾事一再發生。

台南市近期傳出多起幼兒在機構裡遭到不當對待的意外，雖然事後相關單位依法處理，仍未能遏止，家長如驚弓之鳥，擔心自己的孩子也受害；社會局表示，希望家長與幼兒機構能重視兒虐事件的通報，只要通報就能依法開罰，最重要的是會將不適任的人員登錄，避免其他幼兒機構再次雇用。

上周發生兒虐事件後，有家長出面指控這名人員情緒管控有問題，兩年前曾逼迫女兒喝水，造成嘔吐，已經是累犯，社會局在第一時間清查，並未發現相關事證，但之後確定該人員兩年前在另一家幼兒園工作時，不當對待幼童，事後向家長道歉獲得原諒，園方也將他解聘，並未進一步通報主管機關。

社會局表示，針對上周發生的兒虐事件，已依兒童及少年福利與權益保障法開罰6萬元，並公布姓名，未來兩年內將不得再任職於幼兒機構。

幼兒園 托嬰

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