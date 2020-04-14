羅東工地女屍解剖 死亡時間至少超過3個月以上
位於宜蘭羅東林業園區旁的一處工地日前發現無名女屍，檢警今天下午進行解剖，全身少掉右腿骨，研判死亡時間至少超過3個月以上，年紀50到60歲之間，目前身分成謎，專案小組將依照現場相關證物公告協尋。
這起命案先是有野狗在7日叼出一根人腿骨，隔天工人報警開挖後，竟挖出一具女屍，疑遭殺害埋屍。據了解，羅東警方在辦案過程中用手機拍照，但卻傳出遺體影像模糊，周邊景物卻清楚，另也有照片變黑白，靈異現象讓人感到心理毛毛的，辦案人員為此還重返現場焚香祭拜，祈求早日破案。
為釐清案情，檢警今天下午進行解剖，依照遺體腐爛的程度研判，死亡時間至少超過3個月以上，婦人身材瘦小，年紀50到60歲之間，少了一段右腿骨，應該被野狗叼走。由於傳出死者雙手曾遭綑綁，且位於中正北路與倉前路口的這處工地並不是第一現場，對此警方均不願意證實。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言