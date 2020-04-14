羅東工地女屍解剖 死亡時間至少超過3個月以上

位於宜蘭羅東林業園區旁的一處工地日前發現無名女屍，檢警今天下午進行解剖，全身少掉右腿骨，研判死亡時間至少超過3個月以上，年紀50到60歲之間，目前身分成謎，專案小組將依照現場相關證物公告協尋。

這起命案先是有野狗在7日叼出一根人腿骨，隔天工人報警開挖後，竟挖出一具女屍，疑遭殺害埋屍。據了解，羅東警方在辦案過程中用手機拍照，但卻傳出遺體影像模糊，周邊景物卻清楚，另也有照片變黑白，靈異現象讓人感到心理毛毛的，辦案人員為此還重返現場焚香祭拜，祈求早日破案。

為釐清案情，檢警今天下午進行解剖，依照遺體腐爛的程度研判，死亡時間至少超過3個月以上，婦人身材瘦小，年紀50到60歲之間，少了一段右腿骨，應該被野狗叼走。由於傳出死者雙手曾遭綑綁，且位於中正北路與倉前路口的這處工地並不是第一現場，對此警方均不願意證實。