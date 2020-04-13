公車撞死人 行車記錄器正好壞了

台中客運謝姓司機前晚開車在崇德路、天津路口停等紅綠燈，起步時未注意張女騎機車在公車前的停等區，撞倒張女拖行超過八公尺。張女頭顱變形送醫不治；謝無飲酒但對肇事經過說詞反覆，家屬不滿。警方依過失致死罪嫌送辦，檢方訊後五萬元交保。

據查，廿三歲張姓女子從事網拍，前晚休假騎車回北屯區父母住處吃晚餐。晚上八點多，張女在北屯區崇德路、天津路停等紅綠燈；見綠燈起步時，後方台中客運謝姓司機（六十二歲）未注意到張女在車前，直接加速往前將張女輾進車底，拖行超過八公尺才停車。警、消到場，張女還卡在車底，經使用千斤頂、枕木等工具才救出，但張女頭顱變形，送醫不治。

警方調查，二人都無酒精反應，謝第一時間供稱，是公車突然爆衝闖禍，後來改口稱是高低視線差，沒看到人才撞上；前天深夜警詢時又再度改口，辯稱是機械故障。

檢察官訊後命謝五萬元交保，台中客運先對謝祭出三天停駛處分，後續處分將討論後執行。

死者父親說，台中客運司機闖禍後，只派員丟了一張名片，還說是公務機，上班時間才有人接；肇事司機迄今沒一句道歉，而警方調閱公車行車記錄器，發現案發時竟「全壞了」，只拍到案發前一個小時，讓家人覺得不可置信。

台中客運說，行車記錄器因不明原因沒記錄到硬碟內，應該是上周更換硬碟時就發生問題，「不是一天沒錄到，是好幾天。」檢警已查扣硬碟調查。