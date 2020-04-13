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評／中和警「踹頭」私刑，並非執法何來過當

林園中芸虐狗案火速偵破 年輕男子持瓦斯槍射狗犯眾怒

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄林園一隻流浪犬疑似遭空氣槍射中7槍，獸醫師為牠檢傷清創。圖／台灣動物緊急救援小組提供
高雄林園一隻流浪犬疑似遭空氣槍射中7槍，獸醫師為牠檢傷清創。圖／台灣動物緊急救援小組提供

台灣動物緊急救援小組昨天在高雄林園中港路一帶，營救一隻疑似遭空氣槍近距離射擊7槍的流浪犬，緊急送往動物醫院檢傷清創。高雄市林園分局中芸派出所今天調閱監視器，發現一名年輕男性涉嫌重大，經調查嫌疑人坦承犯案，查扣一把瓦斯槍。

高雄市林園區中港路51巷一帶，近日出現空氣槍虐狗事件。附近民眾指出，曾聽到「砰！砰！」多聲槍響，有隻在附近生活多年的黑白色流浪犬，遭人以空氣槍近距離射擊，全身是傷，甚至沿路滴血。台灣動物緊急救援小組昨天展開救援，獸醫初步診斷，傷犬為一隻約5歲的公犬，到院檢傷發現全身共有7處槍傷，其中在腹部的傷口面積較大，已潰爛發炎，還好7處槍傷都未深及內臟，且體內並無槍彈殘留。經緊急手術清創傷口並縫合，目前安置在動物醫院治療。

這起虐狗事件也引起地方人士憤怒，痛罵施虐者沒有良心，怎能如此傷害狗兒？台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，以空氣槍射狗的行為已觸犯《動物保護法》，若造成動物重傷或死亡，將面臨高額罰款甚至牢獄之災。所持空氣槍若射擊力量超過標準，還會觸犯《槍砲彈藥刀械管制條例》。並呼籲警方調查，遏止這種虐狗行為。

高雄市警局林園分局今晚10點多在社群宣布「中芸虐狗案偵破了！」中芸所長廖偉丞與警員梁介彰、廖志剛，4月11日接獲民眾報稱：西溪里中港路51巷有用瓦斯槍虐狗情事。經積極調閱監視器發現1名男性嫌疑人涉嫌重大，副所長張基祥與警員梁介彰前往其住處，經調查嫌疑人坦承犯案，並於晚上7點45分通知到所製作筆錄，並查扣瓦斯槍1把。

網友紛紛感謝波麗士大人！也有網友表示應該要以牙還牙，牠射毛孩幾槍，就還牠幾槍。

高雄市林園分局中芸派出所查獲虐狗案嫌疑人，並查扣瓦斯槍1把。記者徐如宜／翻攝
高雄市林園分局中芸派出所查獲虐狗案嫌疑人，並查扣瓦斯槍1把。記者徐如宜／翻攝

虐狗 高雄市

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