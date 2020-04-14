6旬婦心情不佳 田寮河仰漂

基隆市60多歲洪姓女子因心情不佳，今天晚間到田寮河仰漂，警消獲報到場，洪女仍不願上岸，時而往左時而朝右漂離，消防員只好下救生艇將洪女帶上岸，所幸洪女無大礙。

一名男子晚間7時在田寮河畔散步時，驚見一名穿著紅色外套的女子雙手放在肚子仰躺在河面漂浮，警消獲報到場欲在岸邊將洪女拉上岸，但洪女卻一下往左一下往右漂離不願配合，消防員只好下救生艇將洪女帶上岸。

由於晚間氣溫驟降，60多歲洪女上岸後不斷發抖，警方上前詢問，洪女僅回應心情不佳，消防員隨後將洪女送往衛生福利部基隆醫院觀察，所幸洪女沒有大礙。

與洪女同住的姐姐隨後到醫院探視，她向警方表示，洪女疑因更年期若未按時服藥心情就會鬱鬱寡歡，先前也曾有離家紀錄，警方請她多留意洪女身心狀況，若有情緒低落情形可就醫尋求協助。