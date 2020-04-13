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入夜氣溫驟降兩婦人西勢水庫附近失聯 警消組隊搜救

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市2名婦人到暖暖地區爬山，走到西勢水庫附近後失聯，消防局接獲報案派員入山搜救；圖為西勢水庫。圖／聯合報系資料照片
基隆市2名婦人到暖暖地區爬山，走到西勢水庫附近後失聯，消防局接獲報案派員入山搜救；圖為西勢水庫。圖／聯合報系資料照片

基隆市2名60多歲婦人今天到暖暖地區爬山，傍晚曾與家人聯絡，說已走到西勢水庫附近，但晚間8點多仍未返家，今晚氣溫下降，家人擔心出意外。消防局接獲報案，派員入山搜救，在晚上10點半左右傳回找到人的好消息。

消防局表示，2名婦人從暖東峽谷出發，傍晚曾與家人聯絡，說已走到西勢水庫附近，即將下山，但到晚間8點多都未返家，電話也打不通。

警、消接獲家屬報案，共派出16名警察、消防員和數名義消前往山區搜救，空拍小組也到現場，希望在關鍵時刻藉由空拍機協助找到人。

去年10月間，曾有3名台北市民到暖東峽谷附近登山，一路走到西勢水庫，後因天色昏暗，找不到路下山，受困在西勢水庫壩頂上方山坡。他們打119求救，警、消組隊入山發現3人，將他們帶到西勢水庫下山，化解危機。

水庫 空拍機 警察

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