情侶河畔散步驚見女子漂流 消防人員馳援：並非第一次

基隆市1名婦人今晚仰躺在田寮河面「漂流」，一對情侶在河畔散步看到大為緊張，趕緊打「119」請求救援。消防人員乘坐橡皮艇下水試圖相救，婦人似乎不領情，最後仍被救上岸送醫。

消防人員說，這名婦人過去也曾因為心情不好，跳進田寮河後在河面漂流，已經救援過她多次。警方晚間已聯絡上婦人家屬到醫院照料，另通知社政單位協助。

一對情侶今晚7點多在田寮河畔散步時，驚見河面有名婦人，嚇了一大跳，急忙打119求救。消防人員抵達現場，目視確認婦人仰躺在河面，暫無生命危險，試圖下河協助她上岸時，婦人卻反向移開，不願靠向河岸。

消防隊員接著放下橡皮艇，先將她救上橡皮艇，慢慢靠岸後，婦人才在消防人員協助下攀爬上岸。昨晚氣溫下降，婦人上岸後不斷發抖，消防人員問她為何落水，回答「心情不好」。