南二段失聯「阿好姐」找到了 摔落邊坡被山友救起

黃姓女山友帶隊攀爬中央山脈南二段傳出失聯，今晚傳出好消息。高市府消防局表示，黃女已經致電家人報平安，她說，昨晚不慎摔落邊坡受困山上一整夜，所幸今天下午在山友協助下進住塔芬谷山屋，身體受傷但勉強可以走路。

8人登山隊伍申請攀爬中央山脈南二段路線，4月9日從台東向陽登山口上山，預計15日抵達南投東埔下山，人稱「阿好姐」的黃姓女領隊昨日未依既定行程抵達塔芬谷山屋。

今天下午3點，隊友通報家屬向高雄市消防局報案協尋，直升機基於安全考量未起飛，4名山搜人員改走地面路線，今天下午5點開車從高雄出發，因南橫公路不通，預計花6小時繞行南迴公路前往台東向陽登山口。

晚間7點左右，家屬通報高市消防局，黃姓女山友已經打電話跟家人聯繫，黃女說她昨晚摔落邊坡，身上受傷但勉強可以走路，今天下午幸運遇上另支登山隊伍出手協助，目前人抵達塔芬谷山屋，暫時沒有生命危險。

六大隊表示，黃姓女山友身上有帶衛星電話，地面人員若從向陽入山要花4天時間才能抵達塔芬谷山屋，若明天氣候允許，將持續申請直升機前往山屋運送傷患下山。