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連二天登山客在同地點迷路 消防隊嘆：老師在講沒在聽
台中市消防局第二大隊谷關消防分隊連續二天要到唐麻丹山搜尋迷路登山客，昨天是二名女子，今晚要上山找一對夫妻。消防隊在臉書提醒登山客，登山要一定要準備充分，圖資、裝備和必要的保暖衣物，臉書也寫著「老師在講~還是要聽啊，同一時間，同一地點，再度發生。」
台中市消防局今晚6點獲報，1對夫婦山友，攀登谷關七雄老七，在唐麻丹山步道3.5K（木椅岔路）處迷路；求援者今天要到唐麻丹山，下山途中疑似路況不熟，加上天色已近傍晚，氣溫驟降且路徑溼滑需救援。谷關消防分隊立即派3人，從大本松森林花園進入前往救援。目前這對夫妻有攜帶頭燈及物資，但保暖衣物不足，在原地木椅處待救。
消防隊表示，昨天二名女子也在唐麻丹山迷路，體力不支獲救。
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