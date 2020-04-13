被2車高速追逐失控翻覆 4人受傷送醫

高雄市湖內區今天凌晨發生翻車事故，顏姓男子與友人相約商討債務問題，談判不成開車離去，後方兩車緊追不捨導致失控撞車，車上4人受傷送醫。警方表示，此事故是討債追逐引起，將依據刑法聚眾鬥毆及公共危險罪嫌將相關人士送辦。

13日凌晨1點多，顏姓男子駕駛白色轎車遭兩車在後方高速追逐，行經湖內區中山路一段616號前失控翻覆，員警獲報到場，陸續救出車上4人、1人未受傷，後方追逐轎車趁亂逃逸。

警方調查，翻車受傷的顏姓男子車上載有4人，他與友人有債務糾紛，雙方糾眾相約在茄萣濱海公路旁碰面，12日深夜11點多，兩派人馬一言不和相互嗆聲，隨後顏男駕車離去，吳男與陳男各自驅車在後追逐。

警方說，4名傷患分送台南成大醫院及台南市立醫院，傷勢無大礙，追逐的2車共6人，尚未全數到案，全案調查後會以涉嫌刑法聚眾鬥毆及公共危險罪嫌移請高雄橋頭地檢署偵辦。