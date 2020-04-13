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天冷女子騎機舊疾發作路倒 桃園巡邏警發現及時送醫

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
警方發現機車和人倒地上前關心。記者鄭國樑／翻攝
警方發現機車和人倒地上前關心。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭警分局交通分隊警員陳永富、林家豪今天巡邏時，在龍潭區中豐路段等待紅燈時，發現前方1輛機車忽然倒下，騎機車女子被壓在車下，兩人上前關心，只見女子搖頭說身體不舒服快暈倒，卻遲遲無法表達身分及住所。兩位警員看她雖無外傷，可能是一早低溫身體受不了，於是聯絡消防局派救護車送女子到醫院。

員警在現場就提供警車上的熱飲給女子，隨後跟著到醫院關心，知道無大礙後再確認女子身分，通知她的家人到醫院照顧。

警方表示，22歲女子住楊梅區，一早騎機車出門準備到龍潭工作，她每天早上都是獨自騎機車上班，今天可能是清晨低溫，身體突然不舒服，想先騎車到醫院掛號門診，未料途中舊疾復發暈眩失去平衡，人和機車倒地。

女子家人稍後趕到醫院時表示，她平時都有服用藥物控制舊疾，氣候變化較大時會經常暈眩身體不適，今早清晨低溫還擔心她健康，果不然接到龍潭警方通知女子病倒在醫院，家屬感謝警方即時處置熱心照料及協助送醫，否則清晨低溫又路倒在馬路上，沒人理後果恐不堪設想。

警員先把機車立起來，接著扶著倒地的女子了解健康情況。記者鄭國樑／翻攝
警員先把機車立起來，接著扶著倒地的女子了解健康情況。記者鄭國樑／翻攝

低溫 救護車

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