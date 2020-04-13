粉紅口罩一樣帥！消防署特種搜救隊戴給你看

化解男童疑慮，中央流行疫情指揮中心記者會專家今天全戴粉紅口罩。消防署也在臉書發文響應，由5名特種搜救隊成員戴粉紅色口罩分別搭配退役搜救犬帥氣亮相，廣受網友好評。

指揮中心指揮官陳時中透過衛福部臉書表示，聽說有小朋友因為戴粉紅色口罩在學校被議論，「這邊要跟小朋友們說，其實口罩的顏色都一樣，大家都可以戴，粉紅色其實也不錯。」

消防署今天也透過臉書發文響應表示「男生可以戴粉紅色口罩嗎？當然可以！有什麼問題嗎？」，認為不管什麼顏色的口罩，只要能保護的都是最棒的口罩。

發文還附上一張消防署特種搜救隊的照片，只見5名特搜隊成員都戴上粉紅口罩，並搭配5隻榮耀退役的搜救犬一起帥氣現身，呼籲搜救不分國界、口罩不分顏色，同時對外宣布5隻救災毛英雄也待認養。

吸引許多網友留言說「超man」「94帥」「消防弟兄戴很帥氣」響應，有網友說「有口罩可以戴就覺得好幸福了」。

消防署文末附上5隻退役搜救犬的相關認養資料，包括有4隻狼犬和1隻米克斯，其中Chiang-Chiang、Hope、Shin、Pumba4犬都通過IRO國際搜救犬評量中級瓦礫搜救犬能力認證合格，也曾參與過高雄市氣爆案、台南維冠大樓地震倒塌及花蓮地震等重大災害搶救。

另外，Nala則是來自美國TARHEEL K-9工作犬訓練中心，血統優異，且專長為干擾搜救犬伙伴們平時訓練的穩定性，測試大家上課的專心度。

消防署說，申請認養時間自即日起至17日止，最後將依申請人的居住環境、相關配套條件，再由搜救犬小組成員實地訪查等綜合條件，排定領養的優先順序。