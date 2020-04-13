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影／登山客攀卓社大山墜谷 直升機飛2趟救人

聯合報 / 記者賴香珊游振昇／南投即時報導
桃園市徐姓登山客攀登南投縣卓社大山時，不慎墜落30米深谷，南投縣仁愛消防分隊集結地面部隊待命，空勤直升機也出動救援，最後順利完成吊掛任務將傷者送醫。圖／空勤總隊提供
桃園市徐姓登山客攀登南投縣卓社大山時，不慎墜落30米深谷，南投縣仁愛消防分隊集結地面部隊待命，空勤直升機也出動救援，最後順利完成吊掛任務將傷者送醫。圖／空勤總隊提供

桃園市一支17人登山隊攀登南投縣仁愛鄉卓社大山，途中有人不慎墜落30米深谷，因傷勢不輕，其隊員今晨對外求援，當地消防局集結地面部隊，並申請空勤直升機協助救援，下午1時許順利完成吊掛，將其送往竹山秀傳醫院救治。

據瞭解，這支17人登山隊來自桃園市，9日赴南投縣入山欲挑戰攀登卓社大山，今凌晨3時許從三叉營地出發前往卓社大山，8時許行經一處大崩壁時，55歲徐姓隊員不慎墜落約30米谷深處，因傷勢不輕，無法移動，隊員因此通報119。

南投縣消防局指出，今上午8時44分獲報，有登山客在前往卓社大山時不慎滑落墜谷，經定位約在卓社大山東北方約1800公尺，唯該處大崩壁地形陡峭，救援不易，因此向內政部消防署申請直升機協助救援，同時集結地面部隊待命出發。

而空勤直升機今上午10時起飛，20分鐘後即抵赴墜谷處，但因風勢強勁，且周邊樹枝茂密無法吊掛傷者，評估後下放特搜組員和擔架，並將搬運傷者移至空曠處以利吊掛，下午12時58分重啟救援行動，於1時順利將傷患吊掛進入機艙。

特搜人員指出，接觸患者後確認雖無意識，但有呼吸，頭部及身體有多處外傷，且有骨折現象，因此評估選擇降落竹山消防訓練中心，落地後即交由地面救護人員送往竹山秀傳醫院救治，後於下午2時5分返回空勤基地結束救援任務。

南投縣消防局則表示，墜谷處是需要拉繩通過的大崩壁，地形陡峭，救援不易，就算地面部隊就算搭機至三叉營地，快腿挺進墜谷處仍需3小時，多虧空勤協助及早救出傷者，成功爭取救援時效，否則入夜溫度再降，恐對傷者不利。

桃園市徐姓登山客攀登南投縣卓社大山時，不慎墜落30米深谷，南投縣仁愛消防分隊集結地面部隊待命，空勤直升機也出動救援完成吊掛，順利將傷者送醫。圖／南投縣消防局提供
桃園市徐姓登山客攀登南投縣卓社大山時，不慎墜落30米深谷，南投縣仁愛消防分隊集結地面部隊待命，空勤直升機也出動救援完成吊掛，順利將傷者送醫。圖／南投縣消防局提供
桃園市徐姓登山客攀登南投縣卓社大山時，不慎墜落30米深谷，南投縣仁愛消防分隊集結地面部隊待命，空勤直升機也出動救援完成吊掛，順利將傷者送醫。圖／南投縣消防局提供
桃園市徐姓登山客攀登南投縣卓社大山時，不慎墜落30米深谷，南投縣仁愛消防分隊集結地面部隊待命，空勤直升機也出動救援完成吊掛，順利將傷者送醫。圖／南投縣消防局提供

直升機 患者

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