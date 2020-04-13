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疑風勢強勁 南市一處工地鐵皮掉落砸傷兩女騎士
台南市安平區健康二街和健平七街路口，今天下午3點多發生工地鐵皮掉落，恰巧砸中共乘騎機車兩名女子，一人嘴部流血，一人手部擦傷，永華消防分隊接獲報案後，將兩名傷者送醫，工地工人表示，可能是瞬間風勢太大，工地負責人趕往醫院探親，會負責醫藥費和相關責任。
這起意外發生於今天下午3點38分，台南市消防局救災救護中心接獲民眾報案後，派出永華消防分隊前往救護，並將兩名受傷女性送醫治療。工地工人說，這處工地原是大賣場，已停業正待拆除，今天市區風勢很大，鐵皮才掉下來，砸到剛好共乘騎車的兩名女子，其中女騎土嘴巴流血，另一人手部擦傷。工地工人忙著將工地四周加強圍籬防範。
氣象局南區氣象中心說，今天受到強烈冷氣團影響，不僅氣溫偏低，風勢也很大，台南市區瞬間最大7級，明天仍會有冷氣團南下，請民眾出門在外要多加留意。
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