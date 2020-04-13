中壢路邊汽車被毀、機車倒一排 惹事者：吵架心情不好

「歹年當搞瘋人，車子停的好好的，聽到聲音往樓下看發現所有住戶的車都被破壞機車漏油，汽車擋風玻璃破了...」，網友今天在知名粉團PO圖文抱怨車子停在桃園市中壢區停車格竟然被破壞。中壢警分局根據周邊監視器畫面，下午找到破壞車輛的魏姓男子，魏自稱和家人吵架心情不好，才破壞車子洩憤。

中壢警分局表示，今天上午近9點，自強派出所接獲報案指稱機車停停在興仁路一段好好的，卻被不明人士推倒毀損。警方到場發現共有3輛汽車遭毀損、7輛機車被推倒，循線追查後於興仁路二段前逮捕29歲魏姓男子，下午依毀損罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方初步了解魏嫌自稱因與家人口角，心情不佳四處滋事。一早多數車主不知道車無辜被損毀，知道警方抓到魏嫌後都氣憤表示要求償。