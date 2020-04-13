南二段女山友失聯 救難人員搶日落前搭機上山
中央山脈傳出山友失聯通報協尋，一名攀爬南二段的黃姓女領隊在塔芬谷至轆轆谷山屋之間與隊友失聯，同行友伴繼續前進。今天下午，家屬向高雄市消防局報案協尋，六大隊表示，緊急申請直升機，希望趕在大陽下山前讓山搜人員搭乘直升機下達轆轆谷山屋展開地面協尋。
八人登山隊伍申請攀爬中央山脈南二段路線，4月9日從台東向陽登山口上山，預計15日抵達嘉義東埔。綽號「阿好姐」的女領隊昨日未依既定行程抵達塔芬谷山屋，同行隊友通報家屬向消防局報案。
高市消防局六大隊表示，下午3點左右接獲家屬報案，54歲黃姓女山友失聯待尋，消防局受理後申請直升機，若來得及，天黑前會先送4名救難人員降落轆轆谷山屋後展開地面協尋。
黃姓女山友傳出失聯後，同行友伴繼續行進，隨後發布照片，透過登山網站詢問其他山友有無發現黃女行蹤，此舉引發山友熱議，不少人指責同行友伴怎可丟下失聯夥伴繼續行程。
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