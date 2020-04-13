對白冰冰發死亡威脅 婦人未道歉：該怎麼辦就怎麼辦

被藝人白冰冰提告指控在她臉書粉絲專頁留言發出死亡威脅的雷姓婦人，中午到新北市林口警分局接受調查之後，馬上又在自己臉書發文1篇，指稱她只是把自己的感覺和想法說出來，「該怎麼辦就怎麼辦！」

白冰冰昨晚8時許委託助理向警方報案，對雷姓婦人提告恐嚇、加重誹謗。據了解，雷婦的女兒事後透過管道，聯繫上白冰冰的助理表達歉意。但是雷婦本人似乎自始並不認為自己有錯。

據了解，她今天上午被帶到林口警分局接受調查，主張自己有躁鬱症、出示證明強調長期服藥控制中，家屬則表示知道她常在臉書發文，但並不是很清楚發文內容。

雷婦上午由丈夫和3名兒女陪同到警局時，大批媒體在外守候，希望她可以公開表達意見，但是雷婦不願說話逕自離去。稍後便被發現，她人尚未離開警局，就又在自己臉書發文，指稱「剛做完筆錄，該說的都說了，我只是把感覺和自己的想法說出來，最後會是如何？該怎麼辦就怎麼辦！」她還說：「從這刻開始，噤聲。」