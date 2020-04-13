車輛不禮讓行人 新北1年1萬1595件

新北市交通事件裁決處統計，去年汽機車不禮讓行人優先通行違規案件共有1萬1595件，裁決處指出，汽機車駕駛人未禮讓行人優先通行，最高可處罰3600元，今年截至3月為止共有3017件。

裁決處長李忠台說，有位計程車司機左轉通過行人穿越道時未禮讓行人，遭警察舉發開單，司機指稱車子開到行人穿越道時，才看到有人站在人行道上，行人以手勢要他先通過，他才會依據行人的指揮開車經過。

李忠台說，法院勘驗違規影片發現，該司機不僅沒有暫停，也未保持距離讓行人先行，而是直接在行人穿越人行道時，直接開車經過行人前方，因此法官判定這司機敗訴。

李忠台指出道路交通交通安全規則103條規定，車輛行經行人穿越道或未劃設行人穿越道的岔路口時，遇到行人均暫停讓行人先通過，並請保持3公尺以上距離，違者可依交通管理處罰條例第44條第2項或48條第2項規定開罰。

裁決處也提醒，汽機車駕駛人行經路口時應減速慢行，並且查看左右有無人車，應互相尊重、禮讓，才能提升安全及友善交通環境。