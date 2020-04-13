女子搭捷運驚傳倒地 北捷：無發燒、出國史

台北捷運今天中午驚傳一位女性旅客乘車時，突然身體不適倒地，經其他旅客帶往車站詢問處，但沒有發燒、出國史，最後在該女性旅客搭乘至景美站，由家人陪同離站；北捷指出，一切依照相關流程，也無影響營運。

北捷表示，一輛松山新店線古亭站往松山方向列車，出現一位女性旅客因自身因素身體不適，其他熱心旅客協助，帶至車站詢問處。

北捷指出，身體不適的女性旅客沒有發燒、無出國史，但不願就醫，在車站休息後，就搭車至景美站，並由家人陪同離站，未影響營運。

因應新冠肺炎，北捷已實施強制帶口罩，且針對主要轉運站點，包括台北車站、西門站、市府站、中山站等閘門，增設紅外線熱顯像儀，即時偵測旅客體溫。

北捷表示，若紅外線熱顯像儀顯示體溫超過37.5度，將透過耳溫槍進行複檢，若體溫仍超過38度，且有出國史，就會建議儘速送醫，若介於37.5度至38度，仍可搭乘捷運；至於目前偵測多少體溫過高的乘客，北捷回應，目前統計數據會提供中央疫情指揮中心，不會對外提供。