快訊

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

防疫燒錯人？日本檢疫汙染誤判 「被強行火化」的喪葬風波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子搭捷運驚傳倒地 北捷：無發燒、出國史

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
新冠肺炎疫情嚴峻，政府強制要求民眾搭捷運戴口罩。圖／本報資料照
新冠肺炎疫情嚴峻，政府強制要求民眾搭捷運戴口罩。圖／本報資料照

北捷運今天中午驚傳一位女性旅客乘車時，突然身體不適倒地，經其他旅客帶往車站詢問處，但沒有發燒、出國史，最後在該女性旅客搭乘至景美站，由家人陪同離站；北捷指出，一切依照相關流程，也無影響營運。

北捷表示，一輛松山新店線古亭站往松山方向列車，出現一位女性旅客因自身因素身體不適，其他熱心旅客協助，帶至車站詢問處。

北捷指出，身體不適的女性旅客沒有發燒、無出國史，但不願就醫，在車站休息後，就搭車至景美站，並由家人陪同離站，未影響營運。

因應新冠肺炎，北捷已實施強制帶口罩，且針對主要轉運站點，包括台北車站、西門站、市府站、中山站等閘門，增設紅外線熱顯像儀，即時偵測旅客體溫。

北捷表示，若紅外線熱顯像儀顯示體溫超過37.5度，將透過耳溫槍進行複檢，若體溫仍超過38度，且有出國史，就會建議儘速送醫，若介於37.5度至38度，仍可搭乘捷運；至於目前偵測多少體溫過高的乘客，北捷回應，目前統計數據會提供中央疫情指揮中心，不會對外提供。

北捷 出國

延伸閱讀

蔡惠萍／有人在捷運站煮火鍋？

強制戴口罩勸不聽 北捷4天拒載2000人

疫情升運量大減 北捷11日起延長假日班距最長9.5分

女子不戴口罩硬闖北捷　炎亞綸忍不住開嗆

相關新聞

對白冰冰發死亡威脅 婦人未道歉：該怎麼辦就怎麼辦

被藝人白冰冰提告指控在她臉書粉絲專頁留言發出死亡威脅的雷姓婦人，中午到新北市林口警分局接受調查之後，馬上又在自己臉書發文...

白曉燕忌日前夕威脅白冰冰「死在水裡」 警方今天辦人

藝人白冰冰昨天在粉絲專頁發文，透露自己在臉書分享影片、寫文章思念已經離世23年的白曉燕，竟被網友留言恐嚇，因此決定蒐證報...

南二段女山友失聯 救難人員搶日落前搭機上山

中央山脈傳出山友失聯通報協尋，一名攀爬南二段的黃姓女領隊在塔芬谷至轆轆谷山屋之間與隊友失聯，同行友伴繼續前進。今天下午，...

23年了…白曉燕高中同學每天抄經文迴向 不曾間斷

藝人白冰冰日前遭一名網友恐嚇，要她「納命來」、「跟女兒一樣死在水裡」，白冰冰憤而提告，今天也在住家公開說明，現場也出現一...

車輛不禮讓行人 新北1年1萬1595件

新北市交通事件裁決處統計，去年汽機車不禮讓行人優先通行違規案件共有1萬1595件，裁決處指出，汽機車駕駛人未禮讓行人優先...

酒醉男抄近路走鐵軌 普悠瑪列車急煞車影響7分鐘

嘉義縣疑似酒醉許姓男子，今天上午10時許疑酒後行走鐵軌想抄近路回家，剛好遇到行經該路段的普悠瑪火車，所幸普悠瑪駕駛發現後...

2男互看不順眼上演5打1 警強勢壓制帶回10多人

高雄何姓男子因在店家門口前與賴姓男子互看不順眼，雙方原要各找人馬來亂鬥，但沒想到何找來的友人還未到，就被賴男等當場上演「...

女子搭捷運驚傳倒地 北捷：無發燒、出國史

台北捷運今天中午驚傳一位女性旅客乘車時，突然身體不適倒地，經其他旅客帶往車站詢問處，但沒有發燒、出國史，最後在該女性旅客...

影／東勢舊警察宿舍火警延燒 無人傷亡

台中東勢警分局警備隊後方舊宿舍今天中午起火，延燒隔壁警察宿舍，員警都逃出，未傳出傷亡，起火原因消防局調查中。

新北警踹少年頭惹議 徐國勇：過當行為

中和警方日前圍捕拒檢車輛，壓制開車的未成年少年時，踹了對方頭部一腳，引發爭議。執法人員第一時間被分局懲處，事後又獲警察局...

基隆17歲少女家中產下男嬰無呼吸 急叩119

基隆市1名17歲少女懷孕，今早在家中產下男嬰。消防局「119」接獲求助電話後，派救護車將母子送醫。男嬰一度無呼吸心跳，醫...

酒店女公關接觸者難查 鄭文燦籲不應標籤化或歧視

台北知名酒店女公關確診匡列酒店、酒客、家人相關接獨者引發關切，由於該女公關家住桃園市蘆竹區，桃園市衛生局亦繼續追查相關居...

熱門新聞

上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

妙齡女騎士停等紅燈 疑遭爆衝公車輾車底無生命跡象

交通違規罰單1萬8沒繳 名下房屋竟被以低於市價拍賣

6歲女童爆料「舅舅小鳥放我嘴巴」檢起訴加重強制性侵

獨／爸媽等她吃晚餐...台中網拍女員工遭公車輾過身亡

台南酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞釀禍 死者父親難接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。