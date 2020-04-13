新北警踹少年頭惹議 徐國勇：過當行為

中和警方日前圍捕拒檢車輛，壓制開車的未成年少年時，踹了對方頭部一腳，引發爭議。執法人員第一時間被分局懲處，事後又獲警察局長陳檡文頒獎慰問。內政部長徐國勇今天表示，行為已經過當。

徐國勇今列席立法院內政委員會備詢。時代力量立委邱顯智質詢時提及此事，質疑踹人的員警被記申誡兩次，附近居民見狀出聲制止，其他員警更情緒激動反嗆「給你吃慶記」等語，新北市警局長居然還去慰問？令人難以接受。

徐國勇備詢時當場看完影片表示，確實不適當，縱然是正當防衛都有過當行為，這也是情緒控管出問題，警察同仁原本去阻止此事有功，後面變成這樣，很可惜。

徐國勇也說，踹人員警行為分兩階段，前半段應該鼓勵、感謝員警辛勞、依法執行勤務，後面的過當行為就不應該了，這兩段要分清楚。