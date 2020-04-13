酒店女公關接觸者難查 鄭文燦籲不應標籤化或歧視

台北知名酒店女公關確診匡列酒店、酒客、家人相關接獨者引發關切，由於該女公關家住桃園市蘆竹區，桃園市衛生局亦繼續追查相關居家隔者，也引起桃園市注意，市長鄭文燦今天上午表示，該379案主可能工作在台北，居住點在桃園，市府會持續追蹤接觸隔離範圍。

他認為這位案主因為職業身分關係，媒體做了太多渲染報導是沒有必要，應要給該案主鼓勵和支持，不應該被標籤化或歧視，畢竟疾病才是共同敵人，任何疾病、感染者都應得到保護、照顧和支持。

這位酒店女公關確診住院隔離，因為與她工作關係的接觸者也受到社會關注，鄭文燦表示，該案主工作活動範圍主要在台北市，桃園、台北市2警察單位疫調，已把可能接觸者匡列出來，由中央疫情指揮中心決定哪些人要居家隔離，目前主要是她的家人，匡列台北部分之外，那些接觸者住在桃園，市府還會事後追蹤，她家住桃園、到過的地點，市府都會持續追蹤。