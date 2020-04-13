表揚踹人警引爭議 新北市警局回應：員警功過賞罰並行

警察踹人事件發生在上周二 （7日）晚間11時許，員警當時動用警網圍捕到一輛拒檢轎車，以優勢警力將開車的16歲少年壓制在地後，其中一人突然走近少年並朝其頭部踹了一腳，力道大到少年重心不穩往旁邊倒；附近居民見狀出聲制止，只見其他員警情緒激動反嗆「講三小」、「下來啊」等語。

中和分局督察組認定踹人的陳姓警員行為失當，予以申誡2次處分，但警察局長陳檡文事後卻到分局親手將餅乾送到陳員手中，讓外界不禁疑惑「踹人究竟是對還是錯？」不少人中和分局臉書粉絲團「中和好警讚」發問，但分局第一時間未做說明。

新北市警局表示，員警在掌控場面的情況下，做出不必要、不理性的行為，確實應該檢討，但員警見可疑車輛拒檢逃逸，第一時間通報警網圍捕並迅速控制場面，對社會治安也有貢獻，並非所有行為都是不對的，所以才會賞罰並行。