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表揚踹人警引爭議 新北市警局回應：員警功過賞罰並行

聯合報 / 記者柯毓庭陳俊智／新北即時報導
中和警分局國光所因日前攔截圍捕拒檢逃逸少年，出現踹頭、嗆民眾等行為引熱議，新北市警局長陳檡文昨天前往國光所頒獎予踹人員警引發質疑。圖／翻攝自聯合報粉絲團
中和警分局國光所因日前攔截圍捕拒檢逃逸少年，出現踹頭、嗆民眾等行為引熱議，新北市警局長陳檡文昨天前往國光所頒獎予踹人員警引發質疑。圖／翻攝自聯合報粉絲團

中和警方日前圍捕拒檢車輛，壓制開車的未成年少年時，踹了對方頭部一腳，事件引發熱議，而執法人員第一時間被分局懲處，事後又獲警察局長陳檡文頒獎慰問，更讓外界霧裡看花；新北市警局今表示，員警阻止危害發生的可能，圍捕有功，但踹人涉嫌執法過當，也必須檢討，所以才會賞罰並行。

警察踹人事件發生在上周二 （7日）晚間11時許，員警當時動用警網圍捕到一輛拒檢轎車，以優勢警力將開車的16歲少年壓制在地後，其中一人突然走近少年並朝其頭部踹了一腳，力道大到少年重心不穩往旁邊倒；附近居民見狀出聲制止，只見其他員警情緒激動反嗆「講三小」、「下來啊」等語。

中和分局督察組認定踹人的陳姓警員行為失當，予以申誡2次處分，但警察局長陳檡文事後卻到分局親手將餅乾送到陳員手中，讓外界不禁疑惑「踹人究竟是對還是錯？」不少人中和分局臉書粉絲團「中和好警讚」發問，但分局第一時間未做說明。

新北市警局表示，員警在掌控場面的情況下，做出不必要、不理性的行為，確實應該檢討，但員警見可疑車輛拒檢逃逸，第一時間通報警網圍捕並迅速控制場面，對社會治安也有貢獻，並非所有行為都是不對的，所以才會賞罰並行。

另外，法界人士認為員警踹少年頭部並非小事，指刑法287條規定公務人員於執行職務時犯傷害罪屬公訴罪，而且還需依刑法134條規定加重二分之一其刑；據了解，已有政黨準備連署向新北地檢署告發中和警方。新北地檢署則表示，告發不需連署，該案也已和警方取得聯繫，相關案情還在了解釐清當中。

中和警分局國光所因日前攔截圍捕拒檢逃逸少年，出現踹頭、嗆民眾等行為引熱議，新北市警局長陳檡文昨天前往國光所頒獎予踹人員警引發質疑。市警局今表示，頒獎是為嘉勉員警攔截圍捕迅速有功，踹人涉嫌執法過當也須檢討。記者柯毓庭／翻攝自中和警好讚
中和警分局國光所因日前攔截圍捕拒檢逃逸少年，出現踹頭、嗆民眾等行為引熱議，新北市警局長陳檡文昨天前往國光所頒獎予踹人員警引發質疑。市警局今表示，頒獎是為嘉勉員警攔截圍捕迅速有功，踹人涉嫌執法過當也須檢討。記者柯毓庭／翻攝自中和警好讚

警察 傷害罪

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