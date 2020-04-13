快訊

玉山金控科技長陳昇瑋 驚傳腦出血辭世

新增5例境外移入新冠確診 4人為珊瑚公主號旅客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／68歲老翁南橫山區失聯 台東關山警消冒雨營救

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
知本黃姓老翁前往南橫山區採草藥11日失聯，警消合力搜救，12日順利將他救下山送醫。圖／關山警分局提供
知本黃姓老翁前往南橫山區採草藥11日失聯，警消合力搜救，12日順利將他救下山送醫。圖／關山警分局提供

「阿伯你還好吧？」家住台東市知本的68歲黃姓男子前往南橫山區「採草藥」，遲未下山，親友擔心報案，台東縣警局關山分局向陽派出所會同消防局關山大隊人員上山搜救，昨天終於找到因山區大雨已出現失溫情形的黃姓老翁，經送醫黃男已無大礙。

台東關山警分局今天表示，黃的前妻11日下午報案稱，黃男前往南橫山區「採草藥」，兩人約定11日中午12點半，在南橫公路（台20線）158.1公里處會合，但時間到未見他人影，手機也連絡不到。

關山分局向陽派出所代理所長李文琦、警員徐慶輝隨即與關山消防大隊搜救人員聯繫後，在台20線158.1公里處會合，上山搜尋，因山區大雨，顧及搜救人員安危，只好先折返。

關山分局表示，12日清晨李文琦、徐慶輝與搜救人員研判後，再次前往山區，沿途呼喊，黃男也呼救回應，讓警消人員在海拔逾2312公尺山上，找到已有輕度高山症及失溫的黃姓老翁，警消除給予熱水及乾糧，讓老翁充饑果腹，隨後也以攙扶及輪揹方式，順利將老翁營救下山及就醫。

關山警察分局分局長潘仕能呼籲民眾，登山屬於專業戶外活動，請務必備妥裝備及水、糧，結伴同行，以確保安全。

知本黃姓老翁前往南橫山區採草藥11日失聯，警消合力搜救，12日順利將他救下山送醫。圖／關山警分局提供
知本黃姓老翁前往南橫山區採草藥11日失聯，警消合力搜救，12日順利將他救下山送醫。圖／關山警分局提供

老翁 南橫 台東

延伸閱讀

影／台東南橫山區近來橫死意外多 布農族人傳統祭儀安魂

台20線梅山口交通管制 清明連假首日放行遊南橫天池

迎清明連假 南橫梅山—天池路段4月2日解除管制

南橫台東─高雄 尚未通車

相關新聞

表揚踹人警引爭議 新北市警局回應：員警功過賞罰並行

中和警方日前圍捕拒檢車輛，壓制開車的未成年少年時，踹了對方頭部一腳，事件引發熱議，而執法人員第一時間被分局懲處，事後又獲...

影／公車司機撞死網拍女 說詞反覆改口「機械故障」

台中市張姓女子昨天晚間8時許騎車要返家與父母吃晚餐，未料在北屯區崇德路、天津路停等紅綠燈後準備起步時，遭後方謝姓男子駕駛...

白曉燕忌日前夕威脅白冰冰「死在水裡」 警方今天辦人

藝人白冰冰昨天在粉絲專頁發文，透露自己在臉書分享影片、寫文章思念已經離世23年的白曉燕，竟被網友留言恐嚇，因此決定蒐證報...

酒醉男抄近路走鐵軌 普悠瑪列車急煞車影響7分鐘

嘉義縣疑似酒醉許姓男子，今天上午10時許疑酒後行走鐵軌想抄近路回家，剛好遇到行經該路段的普悠瑪火車，所幸普悠瑪駕駛發現後...

女子搭捷運驚傳倒地 北捷：無發燒、出國史

台北捷運今天中午驚傳一位女性旅客乘車時，突然身體不適倒地，經其他旅客帶往車站詢問處，但沒有發燒、出國史，最後在該女性旅客...

影／東勢舊警察宿舍火警延燒 無人傷亡

台中東勢警分局警備隊後方舊宿舍今天中午起火，延燒隔壁警察宿舍，員警都逃出，未傳出傷亡，起火原因消防局調查中。

新北警踹少年頭惹議 徐國勇：過當行為

中和警方日前圍捕拒檢車輛，壓制開車的未成年少年時，踹了對方頭部一腳，引發爭議。執法人員第一時間被分局懲處，事後又獲警察局...

基隆17歲少女家中產下男嬰無呼吸 急叩119

基隆市1名17歲少女懷孕，今早在家中產下男嬰。消防局「119」接獲求助電話後，派救護車將母子送醫。男嬰一度無呼吸心跳，醫...

酒店女公關接觸者難查 鄭文燦籲不應標籤化或歧視

台北知名酒店女公關確診匡列酒店、酒客、家人相關接獨者引發關切，由於該女公關家住桃園市蘆竹區，桃園市衛生局亦繼續追查相關居...

影／68歲老翁南橫山區失聯 台東關山警消冒雨營救

「阿伯你還好吧？」家住台東市知本的68歲黃姓男子前往南橫山區「採草藥」，遲未下山，親友擔心報案，台東縣警局關山分局向陽派...

又傳山域事故 桃園登山客攀卓社大山墜谷待援

南投縣又傳山域事故，桃園市一支17人登山隊攀登仁愛鄉卓社大山，其中55歲徐姓隊友行經一處大崩壁時，不慎滑落且傷勢不輕，隊...

誤信Google導航 騎士想抄近路卻受困竹林

一名黃姓男子本月8日騎乘機車前往嘉義縣中埔鄉台三線阿婆灣、中崙溫泉遊玩，因路況不熟行經台三線309公里附近，誤信Goog...

熱門新聞

上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

妙齡女騎士停等紅燈 疑遭爆衝公車輾車底無生命跡象

交通違規罰單1萬8沒繳 名下房屋竟被以低於市價拍賣

獨／爸媽等她吃晚餐...台中網拍女員工遭公車輾過身亡

6歲女童爆料「舅舅小鳥放我嘴巴」檢起訴加重強制性侵

台南酒店妹涉酒駕自稱吃燒酒雞釀禍 死者父親難接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。