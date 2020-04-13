影／68歲老翁南橫山區失聯 台東關山警消冒雨營救

「阿伯你還好吧？」家住台東市知本的68歲黃姓男子前往南橫山區「採草藥」，遲未下山，親友擔心報案，台東縣警局關山分局向陽派出所會同消防局關山大隊人員上山搜救，昨天終於找到因山區大雨已出現失溫情形的黃姓老翁，經送醫黃男已無大礙。

台東關山警分局今天表示，黃的前妻11日下午報案稱，黃男前往南橫山區「採草藥」，兩人約定11日中午12點半，在南橫公路（台20線）158.1公里處會合，但時間到未見他人影，手機也連絡不到。

關山分局向陽派出所代理所長李文琦、警員徐慶輝隨即與關山消防大隊搜救人員聯繫後，在台20線158.1公里處會合，上山搜尋，因山區大雨，顧及搜救人員安危，只好先折返。

關山分局表示，12日清晨李文琦、徐慶輝與搜救人員研判後，再次前往山區，沿途呼喊，黃男也呼救回應，讓警消人員在海拔逾2312公尺山上，找到已有輕度高山症及失溫的黃姓老翁，警消除給予熱水及乾糧，讓老翁充饑果腹，隨後也以攙扶及輪揹方式，順利將老翁營救下山及就醫。