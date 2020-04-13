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又傳山域事故 桃園登山客攀卓社大山墜谷待援

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣今又傳山域事故，一名55歲登山客攀卓社大山時不慎墜谷，當地消防已集結地面部隊，預計下午1時由直升機載往三叉營地進行地面救援。示意圖／南投縣消防局提供
南投縣今又傳山域事故，一名55歲登山客攀卓社大山時不慎墜谷，當地消防已集結地面部隊，預計下午1時由直升機載往三叉營地進行地面救援。示意圖／南投縣消防局提供

南投縣又傳山域事故，桃園市一支17人登山隊攀登仁愛鄉卓社大山，其中55歲徐姓隊友行經一處大崩壁時，不慎滑落且傷勢不輕，隊員因此向外求援，消防局今調派直升機，但因天候、地形不佳折返，目前集結地面部隊預計下午1時馳援。

南投縣消防局指出，今上午8時44分獲報，有登山客從仁愛鄉三叉營地往卓社大山途中不慎滑落墜谷，而該處大崩壁地形陡峭，因此在9時許整備調派直升機馳援，在10時許抵事發地，但因風勢強勁、周邊樹枝茂密未能吊掛，無功而返。

消防人員表示，墜谷處是需要拉繩通過的大崩壁，地形陡峭，救援恐不易，入夜溫度再降恐對傷者不利，得快腿搶時間救人；消防局則表示，目前由仁愛分隊集結地面部隊，為爭取時效，預計下午1時由直升機載往三叉營地進行地面救援。

而昨才傳出有民眾為拍合歡山日出不幸失足墜崖身亡，今又發生卓社大山登山客墜谷意外，當地消防及搜救人員疲於奔命搜救；對此，消防局呼籲，登山除考量天候和體能，充分準備登山設備，攀登時也請加倍小心留意，降低山域事故發生。

直升機 事故 合歡山

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