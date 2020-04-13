誤信Google導航 騎士想抄近路卻受困竹林

一名黃姓男子本月8日騎乘機車前往嘉義縣中埔鄉台三線阿婆灣、中崙溫泉遊玩，因路況不熟行經台三線309公里附近，誤信Google導航以為有農路可抄近路，因此迷路並受困竹林，車輪卡進布滿青苔及落石的陡坡無法自行脫困，報警求助後，由警方協助耗費2小時將車輛推上道路，順利返家。

警方表示，因黃男無法正確告知自己的確切位置，請黃男以LINE提供座標位置截圖，熟悉路況的員警一眼即看出黃男受困地點，與另外2名員警前往搜救，於台三線309公里處沿顛坡小路徒步向下尋找，約行走1.7公里距離才終於發現黃男及機車，幸黃男沒有外傷。