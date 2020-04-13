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誤信Google導航 騎士想抄近路卻受困竹林

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
一名黃姓男子日前因誤信Google導航，於嘉義縣中埔鄉山間農路迷路，由警方協助脫困。記者陳玫伶／翻攝
一名黃姓男子日前因誤信Google導航，於嘉義縣中埔鄉山間農路迷路，由警方協助脫困。記者陳玫伶／翻攝

一名黃姓男子本月8日騎乘機車前往嘉義縣中埔鄉台三線阿婆灣、中崙溫泉遊玩，因路況不熟行經台三線309公里附近，誤信Google導航以為有農路可抄近路，因此迷路並受困竹林，車輪卡進布滿青苔及落石的陡坡無法自行脫困，報警求助後，由警方協助耗費2小時將車輛推上道路，順利返家。

警方表示，因黃男無法正確告知自己的確切位置，請黃男以LINE提供座標位置截圖，熟悉路況的員警一眼即看出黃男受困地點，與另外2名員警前往搜救，於台三線309公里處沿顛坡小路徒步向下尋找，約行走1.7公里距離才終於發現黃男及機車，幸黃男沒有外傷。

上月21日也曾有一對大學友人於此路段抄近路而迷路，警方表示，山區農路常因土石流、下雨等因素，造成路段中斷，但Google地圖無法即時更新，請民眾還是走主要道路較為安全，避免為了抄近路，行經不熟悉路段時，卻因路況不熟導致迷路甚至受傷。

一名黃姓男子日前因誤信Google導航，於嘉義縣中埔鄉山間農路迷路，由警方協助脫困。記者陳玫伶／翻攝
一名黃姓男子日前因誤信Google導航，於嘉義縣中埔鄉山間農路迷路，由警方協助脫困。記者陳玫伶／翻攝
一名黃姓男子日前因誤信Google導航，於嘉義縣中埔鄉山間農路迷路，由警方協助脫困。記者陳玫伶／翻攝
一名黃姓男子日前因誤信Google導航，於嘉義縣中埔鄉山間農路迷路，由警方協助脫困。記者陳玫伶／翻攝

台三線 溫泉 嘉義

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