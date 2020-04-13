內政部研發可攜式火害探測儀 免鑽心迅速檢測

為提升火災後建築結構安全的檢測成效，內政部今表示，建築研究所自行研發最新的可攜式火害探測儀，透過超音波等技術，建築物免鑽心，即可迅速大量檢測，大幅降低檢測成本，並能準確辨識受損結構位置，目前已取得專利，將提供消防及民間單位，作為火調、建築結構評估及保險理賠鑑定等使用，保障民眾居住安全。

內政部指出，火場高溫會破壞建築物強度，降低耐震能力，台灣每年建築物火災約有8千餘件，在經過火場600至1200度高溫後，混凝土的殘餘強度，大約僅剩55%至10%。

由於外觀上不易察覺，加上現行火害安全鑑定技術繁複費時，須於樑、柱樓板進行破壞性的鑽心取樣，對建築物結構造成二度傷害，因此多數屋主都不會對建築物進行火害後安全評估與維修工作。

內政部表示，建築研究所結合超音波技術和雲端運算功能，經過長期試驗和多次火害現場驗證，開發完成「可攜式超音波非破壞火害探測儀」，只要在建築物表面測得波速，將資料傳輸到雲端自動運算功能，即可得知火害後的建築結構強度和火場最高溫度，以及辨識破壞的位置，提供住戶實施修復補強參考，並可再對修復完成建物，檢測建築結構強度恢復的程度。

內政部指出，新研發的儀器及技術分別於2016年及2018年取得專利，後續將透過技術移轉方式提供給建築師及土木、結構技師公會等專業團體，進行結構安全評估與修復補強效果驗證，以及保險業者火災理賠損害鑑定應用。