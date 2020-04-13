威脅白冰冰「死在水裡」 雷姓婦人已被警方帶回

被藝人白冰冰提告指控對她發出死亡威脅的雷姓婦人，今天早上已由家人主動向警方聯繫致歉，目前員警已派員準備將她接到新北市林口警分局接受調查。

據了解，這名57歲雷姓婦人住在基隆，近期不斷在自己的臉書關注相關時事，原先的焦點在全球肺炎疫情，被她點名的國際政治領袖包括川普、普丁、習近平、安倍晉三、馬克宏、文在寅、金正恩，甚至還有譚德塞。但是她僅點名，並未說明用意。

接著雷婦從本月9日開始在臉書點名關注白冰冰，留言越來越激進，被認為已達到恐嚇、惡意攻擊的程度，白冰冰因此昨晚由助理向林口警分局提出告訴。