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影／公車司機撞死網拍女 說詞反覆改口「機械故障」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治。圖／讀者提供
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治。圖／讀者提供

台中市張姓女子昨天晚間8時許騎車要返家與父母吃晚餐，未料在北屯區崇德路、天津路停等紅綠燈後準備起步時，遭後方謝姓男子駕駛的台中客運公車輾過，傷重不治，據查，謝在案發後，精神狀況不佳，先辯稱是公車爆衝，後又改口是公車高低視線差釀禍，最後又辯稱是機械故障，說詞反覆不一，涉案公車已被警方查扣，有待檢察官做出後續指示，釐清案發經過。

據查，謝姓男子（62歲）擔任職業駕駛已有10年時間，過去沒有發生過重大事故，昨天晚間8時許，謝駕駛的台中客運公車在北屯區崇德路、天津路口停等紅燈，綠燈起步時，突然加速向前，不顧在車頭右側，騎車停等在機車停等區的張姓女子（23歲），謝撞上張女後沒有停車，直接將張女輾到車底下，拖行8公尺才停車。

警消獲報到場時，出動千斤等相關設備，才協助張女脫困，但張女已頭顱變形，沒有生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救後，在昨天深夜11時許宣告不治。

據查，謝、張女二人都無酒精濃度，謝在案發第一時間先是辯稱公車突然爆衝，才會釀禍，後來又改稱是公車高低視線差，沒有看到張女才釀禍，昨天深夜警詢時，再度改口，辯稱是公車機械故障釀禍，說詞反覆，全案今天將由警方報請檢察官相驗，釐清死因，全案暫依過失致死罪嫌偵辦。

據家屬透露，張姓女子在網拍公司任職2年多，沒與爸媽同住，昨天張女放假在家休息，晚間8時許準備回爸媽家一起吃晚餐，未料車禍。警消獲報到場時，張女已被壓在公車的左前輪下，消防隊出動千斤頂等器具協助張女脫困，但張女已頭顱變形、無生命跡象，送醫仍不治。

家屬說，張女爸媽一直在等著女兒回家吃晚餐，未料晚間9時許接到警方電話通知，急忙趕到醫院了解狀況，沒想到迎來的是白髮人送黑髮人的悲劇。

張女的父親、姊姊昨天深夜被通知到台中市第五警分局交通分隊協助釐清案情，張女胞姊看到妹妹的機車時情緒崩潰、紅了眼眶，還一度站不穩，張女父親則質疑謝的辯詞不合理，「女兒的頭都變形了，怎麼可能會沒看到」。（影片受訪者為台中市第五警分局交通分隊小隊長李金龍）

台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治。圖／讀者提供
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治。圖／讀者提供
台中市張姓女子昨天晚間8時許騎機車返家途中，遭公車輾過身亡，張女家屬被通知到交通分隊，協助釐清案情。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子昨天晚間8時許騎機車返家途中，遭公車輾過身亡，張女家屬被通知到交通分隊，協助釐清案情。記者陳宏睿／攝影
台中市謝姓男子昨晚駕駛台中客運公車，行經北屯區崇德路、天津路口時，撞上騎車張姓女子，張女被壓在車底，警消利用千斤頂等設備搶救，但張女送醫後仍不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子昨晚駕駛台中客運公車，行經北屯區崇德路、天津路口時，撞上騎車張姓女子，張女被壓在車底，警消利用千斤頂等設備搶救，但張女送醫後仍不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子昨晚駕駛台中客運公車，行經北屯區崇德路、天津路口時，撞上騎車張姓女子，張女被壓在車底，警消利用千斤頂等設備搶救，但張女送醫後仍不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子昨晚駕駛台中客運公車，行經北屯區崇德路、天津路口時，撞上騎車張姓女子，張女被壓在車底，警消利用千斤頂等設備搶救，但張女送醫後仍不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子昨晚駕駛台中客運公車，行經北屯區崇德路、天津路口時，撞上騎車張姓女子，張女送醫不治，張女機車可見明顯刮痕。記者陳宏睿／攝影
台中市謝姓男子昨晚駕駛台中客運公車，行經北屯區崇德路、天津路口時，撞上騎車張姓女子，張女送醫不治，張女機車可見明顯刮痕。記者陳宏睿／攝影

公車 台中市 檢察官

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