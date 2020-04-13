影／公車司機撞死網拍女 說詞反覆改口「機械故障」

台中市張姓女子昨天晚間8時許騎車要返家與父母吃晚餐，未料在北屯區崇德路、天津路停等紅綠燈後準備起步時，遭後方謝姓男子駕駛的台中客運公車輾過，傷重不治，據查，謝在案發後，精神狀況不佳，先辯稱是公車爆衝，後又改口是公車高低視線差釀禍，最後又辯稱是機械故障，說詞反覆不一，涉案公車已被警方查扣，有待檢察官做出後續指示，釐清案發經過。

據查，謝姓男子（62歲）擔任職業駕駛已有10年時間，過去沒有發生過重大事故，昨天晚間8時許，謝駕駛的台中客運公車在北屯區崇德路、天津路口停等紅燈，綠燈起步時，突然加速向前，不顧在車頭右側，騎車停等在機車停等區的張姓女子（23歲），謝撞上張女後沒有停車，直接將張女輾到車底下，拖行8公尺才停車。

警消獲報到場時，出動千斤等相關設備，才協助張女脫困，但張女已頭顱變形，沒有生命跡象，送往中國醫藥大學附設醫院急救後，在昨天深夜11時許宣告不治。

據查，謝、張女二人都無酒精濃度，謝在案發第一時間先是辯稱公車突然爆衝，才會釀禍，後來又改稱是公車高低視線差，沒有看到張女才釀禍，昨天深夜警詢時，再度改口，辯稱是公車機械故障釀禍，說詞反覆，全案今天將由警方報請檢察官相驗，釐清死因，全案暫依過失致死罪嫌偵辦。

據家屬透露，張姓女子在網拍公司任職2年多，沒與爸媽同住，昨天張女放假在家休息，晚間8時許準備回爸媽家一起吃晚餐，未料車禍。警消獲報到場時，張女已被壓在公車的左前輪下，消防隊出動千斤頂等器具協助張女脫困，但張女已頭顱變形、無生命跡象，送醫仍不治。

家屬說，張女爸媽一直在等著女兒回家吃晚餐，未料晚間9時許接到警方電話通知，急忙趕到醫院了解狀況，沒想到迎來的是白髮人送黑髮人的悲劇。