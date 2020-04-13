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腳傷毛小孩驚恐困路中 男警帶路邊通知動保處

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中一名男警協助困在路中的狗，再找動保單位處理。圖／警方提供
台中一名男警協助困在路中的狗，再找動保單位處理。圖／警方提供

台中市潭子區一隻小白狗站在車道中央，徬徨看著身旁車來車往，無助又進退兩難，也險象環生，台中市大雅分局潭子分駐所員警獲報到場協助，男警安撫毛小孩後，帶到路邊，再通知動保單位處理。

4月11日晚上9點多，台中市警局大雅分局潭子分駐所接獲民眾報案，潭子區甘水路二段往環中路方向有狗走在路中，很危險，請求警方協助。

潭子分駐所副所長林錦鋒、警員廖晉賢獲報後立即到現場，發現小狗疑似因腳部受傷無法正常行走，只能勉強徘徊路上，對身旁車輛來去露出驚恐神色，員警見狀，立即一邊疏導交通，一邊將小狗帶至路邊安撫，避免發生危險，同時通知相關單位。

經警方了解，小白狗是流浪犬，腳傷讓牠一度虛弱至無法行走而只能佇足路中，且現場燈光昏暗。幸被熱心民眾遇見，因擔心小狗遭車撞擊或發生其他事故，不忍直接離去卻也不知如何相救，才打電話到派出所求助，小白狗已由台中市動保處、動物救援隊合力送往動物醫院救治。

台中一名男警協助困在路中的狗，再找動保單位處理。圖／警方提供
台中一名男警協助困在路中的狗，再找動保單位處理。圖／警方提供
台中一名男警協助困在路中的狗，再找動保單位處理。圖／警方提供
台中一名男警協助困在路中的狗，再找動保單位處理。圖／警方提供

台中市 事故 毛小孩

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