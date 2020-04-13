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白曉燕忌日前夕威脅白冰冰「死在水裡」 警方今天辦人
藝人白冰冰昨天在粉絲專頁發文，透露自己在臉書分享影片、寫文章思念已經離世23年的白曉燕，竟被網友留言恐嚇，因此決定蒐證報警。新北市林口警分局證實已經受理報案，預計今天就會請對方到案說明。
4月14日是白曉燕忌日，白冰冰為了思念女兒，鼓起勇氣分享她曾經不敢看的影片，感謝警方辦案技巧越來越好。她追思白曉燕，也為台灣疫情祈福，卻有網友留言：「下去！跟你女兒一樣，死在水裡。」
其他網友不解此人動機，紛紛與她理論筆戰，但這名發出死亡威脅的網友不停留言攻擊，讓白冰冰忍無可忍，她說正值抗疫期間，原本並不想理會不理性的留言，但這名網友的詛咒實在太惡毒，大家都勸她一定要硬起來，不能輕放也要留意自己的安全，因此她決定蒐證報案。
警方證實，白冰冰昨晚8時許已委託助理完成報案，向對方提出恐嚇、加重誹謗告訴，警方立即蒐集相關事證資料，並已掌握涉案對象，將盡速完成調查程序移送偵辦，預計今天就會請對方到案說明。
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