影／馬國女騎車誤上快車道心慌電話求救 清水警解危

馬來西亞女子騎機車，險上國道，她騎在快車道上心慌，打電話向警求救，台中市清水警方及時救援。

住台中市市區的馬來西亞26歲陳姓女子，來台已8年，並考取台灣機車駕照，但只在住家鄰近區域騎乘。

4月8日下午4點多，她獨自騎乘機車自市區要往東海大學方向訪友，不料，因路況不熟，卻行駛於沙鹿區向上路六段往沙鹿方向，陳女，發現該路段為下坡路段，車流量大而且車速又快，前方又是上國道3號的交流道，不知所措，趕緊路邊停車撥打110向警方求助。

台中市清水警分局明秀派出所警員林燕慈、許勝雄獲報陳女求助電話，和她聯繫，以確認地點，陳女在電話中帶著哭腔的不斷重複「我看到右轉寫南，直走寫北」、「我旁邊都是車子很可怕」、「我不知道我現在在哪裡，拜託你們來幫幫我」。

警方研判應是在沙鹿區向上路六段龍井交流道附近，立即趕往現場，果然發現陳女騎機車誤闖快車道，在路旁瑟瑟發抖，看到警方到場緊張的直直揮手，幸好警方即時前往將陳女安全帶返回家的路上，陳女也感謝警方的幫忙。

經了解，國道3號龍井交通道前往沙鹿方向下坡路段，為快慢車道分流，陳女騎車欲前往東海大學，因路況不熟，卻騎往沙鹿區向上路六段往沙鹿方向，又錯過快慢車道路口，導致機車行駛於快車道上。

清水警分局明秀派出所長林駿騏表示，國道3號龍井交流道往沙鹿方向，為長下坡路段，車流量大，交流道前即已分流為快、慢車道，騎士大都知道騎慢車道，陳女可不熟道路況狀，才錯過快慢車道路口，幸好陳女上國道前即停車求助，警方也迅速將她安全的送往回家的道路。