一中商圈大樓「來來福神」凌晨火警 3人嗆傷送醫

台中市北區一中街住商大樓「來來福神」今天凌晨1時許傳出火警，警消獲報到場時，從外觀沒有看到火煙，但在六樓有發現起火戶，疑為走廊變電箱起火，其中有1男2女嗆傷送醫，火勢在今天凌晨1時許撲滅，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局勤指中心今天凌晨1時許接獲通報，北區一中街住商大樓傳出火警，中心派遣中區、大誠、北屯及中港分隊、第七大隊部等42名人力、14輛救護、救災車輛前往，並由中區分隊分隊長林俊昌帶隊前往搶救，林到場時回報，大樓6樓未看到火煙，入內人命搜救後，找到起火戶，並出水搶救。

火勢在今天凌晨1時45分撲滅，其中6樓有2名女子（49歲、21歲）、1名男子（18歲）嗆傷送醫，都意識清楚、無生命危險，送往中國醫藥大學附設醫院治療。