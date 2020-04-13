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砰！流浪犬疑遭近距離中7槍 動物救援小組譴責虐狗徒

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄林園一隻流浪犬疑似遭空氣槍射中7槍，獸醫師為牠清創。圖／台灣動物緊急救援小組提供
高雄林園一隻流浪犬疑似遭空氣槍射中7槍，獸醫師為牠清創。圖／台灣動物緊急救援小組提供

台灣動物緊急救援小組昨天接獲通報，趕往高雄林園中港路一帶，營救一隻疑似遭空氣槍近距離射擊的流浪犬。狗兒全身是傷，閃躲吠叫，經麻醉後緊急送往動物醫院清創，身中7槍。台灣動物緊急救援小組呼籲動保處及警方調查，揪出虐狗徒。

高雄市林園區中港路51巷一帶，近日出現空氣槍虐狗事件。附近民眾指出，近一周前曾聽到「砰！砰！」多聲槍響，有隻在附近生活多年的黑白色流浪犬，遭人以空氣槍近距離射擊，全身是傷，甚至沿路滴血，嚇壞民眾。有好心人試著靠近想帶牠就醫，但狗兒見人就躲，救援都告失敗，當地民眾於是上網向台灣動物緊急救援小組求援。

台灣動物緊急救援小組接獲訊息，大隊長倪兆成與救援團隊昨天趕往林園中港路，大伙兒在附近巷弄中搜索多時，卻不見傷犬，詢問多位民眾，最後終於在一處工廠的貨櫃屋下方發現傷犬。倪兆成說，傷犬見陌生人靠近就閃躲吠叫，不易用套繩捕捉，所以由隨行獸醫師以麻醉吹箭輕微鎮定，待狗兒睡著後，再抱上車送往三民區動物醫院救治。

獸醫初步診斷，傷犬為一隻約5歲的公犬，到院檢傷發現全身共有7處槍傷，其中在腹部的傷口面積較大，已潰爛發炎，還好7處槍傷都未深及內臟，且體內並無槍彈殘留。經緊急手術清創傷口並縫合，目前安置在動物醫院治療。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，以空氣槍射狗的行為已觸犯動物保護法，若造成動物重傷或死亡，將面臨高額罰款甚至牢獄之災。所持空氣槍若射擊力量超過標準，還會觸犯槍砲彈藥刀械管制條例。台灣動物緊急救援小組呼籲動保處及警方調查，遏止這種虐狗行為。

高雄林園一隻流浪犬疑似遭空氣槍射中，獸醫師為牠檢傷清創。圖／台灣動物緊急救援小組提供
高雄林園一隻流浪犬疑似遭空氣槍射中，獸醫師為牠檢傷清創。圖／台灣動物緊急救援小組提供
傷犬一直躲避不願讓救援小組靠近，成員用吹箭將牠輕微鎮定。圖／台灣動物緊急救援小組提供
傷犬一直躲避不願讓救援小組靠近，成員用吹箭將牠輕微鎮定。圖／台灣動物緊急救援小組提供

獸醫師 虐狗 動物醫院

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