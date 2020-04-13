砰！流浪犬疑遭近距離中7槍 動物救援小組譴責虐狗徒

台灣動物緊急救援小組昨天接獲通報，趕往高雄林園中港路一帶，營救一隻疑似遭空氣槍近距離射擊的流浪犬。狗兒全身是傷，閃躲吠叫，經麻醉後緊急送往動物醫院清創，身中7槍。台灣動物緊急救援小組呼籲動保處及警方調查，揪出虐狗徒。

高雄市林園區中港路51巷一帶，近日出現空氣槍虐狗事件。附近民眾指出，近一周前曾聽到「砰！砰！」多聲槍響，有隻在附近生活多年的黑白色流浪犬，遭人以空氣槍近距離射擊，全身是傷，甚至沿路滴血，嚇壞民眾。有好心人試著靠近想帶牠就醫，但狗兒見人就躲，救援都告失敗，當地民眾於是上網向台灣動物緊急救援小組求援。

台灣動物緊急救援小組接獲訊息，大隊長倪兆成與救援團隊昨天趕往林園中港路，大伙兒在附近巷弄中搜索多時，卻不見傷犬，詢問多位民眾，最後終於在一處工廠的貨櫃屋下方發現傷犬。倪兆成說，傷犬見陌生人靠近就閃躲吠叫，不易用套繩捕捉，所以由隨行獸醫師以麻醉吹箭輕微鎮定，待狗兒睡著後，再抱上車送往三民區動物醫院救治。

獸醫初步診斷，傷犬為一隻約5歲的公犬，到院檢傷發現全身共有7處槍傷，其中在腹部的傷口面積較大，已潰爛發炎，還好7處槍傷都未深及內臟，且體內並無槍彈殘留。經緊急手術清創傷口並縫合，目前安置在動物醫院治療。