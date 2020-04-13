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獨／爸媽等她吃晚餐...台中網拍女員工遭公車輾過身亡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治。圖／讀者提供
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治。圖／讀者提供

台中市張姓女子在網拍公司任職，昨晚8時許騎車準備回北屯區爸媽家吃晚餐，在天津路、崇德路口停等紅綠燈後準備起步，遭後方謝姓男子駕駛的台中客運公車從後方輾過，公車行駛十多公尺後才停下，張女送醫不治。謝辯稱起步時沒看到人車，張父質疑「怎麼會沒看到還輾過去」。

據查，張姓女子（23歲）在網拍公司任職2年多，沒與爸媽同住，昨天張女放假在家休息，晚間8時許準備回爸媽家一起吃晚餐，未料車禍。警消獲報到場時，張女已被壓在公車的左前輪下，消防隊出動千斤頂等器具協助張女脫困，但張女已頭顱變形、無生命跡象，送醫仍不治。

家屬透露，張女爸媽一直在等著女兒回家吃晚餐，未料晚間9時許接到警方電話通知，急忙趕到醫院了解狀況，沒想到迎來的是白髮人送黑髮人的悲劇。

公車司機謝姓男子（62歲）經酒測沒有酒精濃度，謝辯稱，當時綠燈起步，因為高低視線差，所以沒有看到張女在車頭前方，只感覺好像有撞到東西。謝已被警方留置在交通分隊，以利後續案情釐清，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

張女的父親、姊姊昨天深夜被通知到台中市第五警分局交通分隊協助釐清案情，張女胞姊看到妹妹的機車時情緒崩潰、紅了眼眶，還一度站不穩，張女父親則質疑謝的辯詞不合理，「女兒的頭都變形了，怎麼可能會沒看到」。

全案今天將報請檢察官釐清死因，詳細的案發經過，有待後續調查釐清。

台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治，張女機車車身可見明顯刮痕。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治，張女機車車身可見明顯刮痕。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子昨天晚間8時許騎機車返家途中，遭公車輾過身亡，張女家屬被通知到交通分隊，協助釐清案情。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子昨天晚間8時許騎機車返家途中，遭公車輾過身亡，張女家屬被通知到交通分隊，協助釐清案情。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治，消防隊利用千斤頂等器具，協助張女脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治，消防隊利用千斤頂等器具，協助張女脫困送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治。圖／讀者提供
台中市張姓女子昨天晚間8時許，騎車經過北屯區崇德路、天津路時，遭後方公車輾過，送醫不治。圖／讀者提供
台中市張姓女子昨天晚間8時許騎機車返家途中，遭公車輾過身亡，張女胞姐看到張女機車，情緒失控，一度站不穩。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子昨天晚間8時許騎機車返家途中，遭公車輾過身亡，張女胞姐看到張女機車，情緒失控，一度站不穩。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子昨天晚間8時許騎機車返家途中，遭公車輾過身亡，張女胞姐看到張女機車，情緒失控，一度站不穩。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子昨天晚間8時許騎機車返家途中，遭公車輾過身亡，張女胞姐看到張女機車，情緒失控，一度站不穩。記者陳宏睿／攝影

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