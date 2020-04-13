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半夜奧迪超跑撞燈桿 駕駛成焦屍

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市報導
嘉義市北港路昨天凌晨三時許發生火燒車事件，駕駛徐姓男子逃生不及燒成焦屍。 記者李承穎／翻攝
嘉義市北港路昨天凌晨三時許發生火燒車事件，駕駛徐姓男子逃生不及燒成焦屍。 記者李承穎／翻攝

開設室內設計公司的徐姓男子，昨天凌晨駕駛奧迪R8千萬超跑，行經嘉義北港路往嘉義縣一處涵洞前，疑似車速過快失控，車尾油箱處撞上燈桿，車子當場起火，徐受困車內逃生不及，被燒成焦屍。

徐男（廿六歲）是嘉義縣太保市人，已婚育有二子，妻子與母親趕來泣不成聲；徐妻說，前晚八點還與丈夫在家有說有笑，後來丈夫只說要出門一下，沒想到再接到消息已天人永隔。

警方調查，徐昨天凌晨近三點獨自駕駛奧迪R8，在涵洞前撞上燈桿；消防人員趕到車子已是一團火球，雖五分鐘撲滅火勢，但徐已燒成焦屍。

現場位於北港路交流道附近，是嘉義縣市交界，警、消勘查發現車尾受損嚴重，燈桿被撞得搖搖欲墜，研判是車子高速失控，車尾油箱處撞擊燈桿引發大火；因現場下過雨，路面看不出煞車痕，附近高速公路有一支監視器，已發函高公局調閱設法釐清。另通聯顯示他生前與人聚餐，是否酒駕待查。

R8超跑可達六百一十匹馬力，零加速到一百公里不到四秒，徐男四月一日才在臉書貼上R8超跑照片，並發文「人生一定要有一部屬於自己的車，追逐自己的夢想！」警方調查發現，車主最近才將車子轉賣給徐男，還沒過戶。

嘉義 北港

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