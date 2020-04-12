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影／計程車酒駕失控 衝進超商撞傷一人
64歲劉姓男子今天下午6時許酒後開著計程車，行經漢生東路左轉中山路三段往環球方向時不勝酒力，計程車失控衝向路邊一間便利超商，碎裂玻璃當場造成在店內消費的46歲陳姓女子四肢擦傷，送醫無大礙；劉男肇事後一度步行逃逸，被警方趕到追回，酒測值0.86mg/l，偵詢後將依公共危險罪送辦。
據調查，劉男計程車駕駛執業登記證到明年2月，他今天下午喝酒後開車上路，經過漢生東路左轉中山路三段時，大轉彎失控撞向路旁便利商店，便利商店玻璃全毀，冷凍櫃也被撞得面目全非，在店內購物的陳女受波及，四肢輕微擦傷。
劉男肇事後下車查看，隨後步行想逃離現場，被趕來的警方逮捕帶回交通分隊；劉供稱是因要閃路過行人，才不慎衝入超商。
但警方觀看監視畫面，未發現當時有行人經過，劉酒測值達0.86毫克，研判是酒駕肇禍。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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