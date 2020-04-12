影／台74高速狂飆自撞翻車 網友全記錄「拍玩命關頭」

台中市一名網友昨天晚間在臉書社團張貼一段影片，一名轎車駕駛行駛在快速道路上高速行駛，因不明原因突然失控，撞上左側車道的護欄後翻覆，在地面刮出長長的一道火光，該名網友形容像拍電影「玩命關頭」，經查，全案發生10日凌晨3時許，陳姓男子酒駕行經台74線北屯往太平方向時，因不勝酒力自撞道路護欄，幸好經送醫後無礙，因陳的酒測值超標，全案將依公共危險罪移送法辦。

據查，經營小吃店的陳姓男子（27歲）在9日晚間與朋友約好喝酒，因為當天中央疫情中心宣布全台酒店、舞廳停業，陳因此轉往大雅區朋友的住處喝酒，陳喝到10日凌晨才結束，陳隨後在凌晨3時許開車上路。

陳姓男子開車沿台74線由北屯往太平區方向行駛，途中疑因不勝酒力，轎車從右側車道以高速偏向左側車道後，撞上車道護欄，隨即四輪朝天翻覆，並在地面刮出一道火光。

警方獲報到場，將陳送醫治療，幸好無生命危險，陳也被查出酒精濃度為每公升0.30毫克，全案將依公共危險罪送辦。

當時有網友行駛在陳車的後方，幸好沒被波及，網友也將影片貼在臉書社團「爆廢公社」，留言寫到「以為是在拍玩命關頭，閃得夠快，迴避值滿點，又是酒駕，只有駕駛受傷」。

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