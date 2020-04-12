影／離港口百浬遠遊艇故障海上漂流 海巡出動解決海上驚魂

自澎湖龍門港出發的小遊艇因船上管路故障，被困在高雄港外海40海浬處無法動彈，又因鋒面南下海象惡劣，險象環生，海巡署高雄海巡隊獲報後，出動艦艇將遊艇拖帶回高雄港中，幸好船上人員均安無事。

高雄海巡隊指出，昨天上午8點多時，海巡隊接獲海巡署第七巡防區轉報，有遊艇在高雄港外海約40海浬處失去動力，由於遊艇已經離開在澎湖龍門港的出海母港百浬，又因大陸冷氣團鋒面南下，海象惡劣，恐有翻覆危險。

高雄海巡隊立即派遣線上艦艇趕往救援，在將近中午時，於高雄港外海44浬處找到小遊艇，上船後發現該遊艇是因舷外機燃油管路故障才失去動力，難以即時修復。