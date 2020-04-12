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衝撞新北超商1女子傷 計程車司機肇逃疑酒駕被抓回

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影／男騎士衝撞商店酒瓶碎滿地 網笑：是否急著買酒

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
21歲機車騎士不慎撞入路旁洋酒行，一名男店員走避不及受傷，店內機車也被撞倒。圖／取自路竹區大小事
21歲機車騎士不慎撞入路旁洋酒行，一名男店員走避不及受傷，店內機車也被撞倒。圖／取自路竹區大小事

台1線高雄路竹路段今天下午發生車禍事故，一名騎車騎士行經中山路，疑似為閃避轉彎車不慎撞入路旁洋酒行，堆置在店門口的酒箱被機車撞倒導致酒香四溢，一名男店員走避不及因此受傷，網友戲稱肇事者「渾身酒味」、「還沒喝就醉了」。警方表示，此事故非酒駕引起，事故原因還要進一步調查釐清。

今天下午1點多，台1線路竹中山路段傳出車禍，一輛女駕駛開轎車行經中山路準備右轉712巷，後方男機車騎士反應不及，先擦撞轎車後方，隨即失控偏移衝撞路旁一家連鎖洋酒行，放在店門口的十幾箱空酒瓶首當其衝，玻璃碎片散落滿地，另名騎車準備出門的男員工閃避不及，人車倒地受傷。

湖內警分局表示，此起事故造成高姓男騎士（21歲）與年約50歲的男店員受傷，兩人都是輕傷無生命危險，酒測結果顯示，轎車女駕駛與機車男騎士都沒有酒精反應，肇事原因需要進一步釐清。

事故照片被目擊者PO上網，現場人員說，騎士滿身酒味，網友也打趣說，肇事騎士可能急著買酒，還沒喝就醉了。

男騎士衝撞路竹一家連鎖洋酒行，一名男店員受傷，店內機車也被撞倒。記者徐白櫻／翻攝
男騎士衝撞路竹一家連鎖洋酒行，一名男店員受傷，店內機車也被撞倒。記者徐白櫻／翻攝

事故 車禍

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