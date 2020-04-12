影／機車闖入蘇花改緊跟瑪莎拉蒂跑車 出隧道口就被逮

蘇花改南澳到和平段今天出現一輛機車闖入，緊跟在一輛瑪莎拉蒂跑車後面，隨著跑車加速，疑似競速；宜蘭蘇澳警方接獲交控中心通報，在隧道口攔下這輛機車，依法開單告發，騎士說他不小心誤闖，否認競速。

蘇花改禁行機車，這輛125西西的普通重型機車今天違規上路，從花蓮往宜蘭南澳的方向北上行駛，上午將近11點在全長12.6公里的觀音谷風隧道內，被四區工程處交控中心在電腦螢幕發現行蹤，因隧道速限60公里，機車緊跟前方的瑪莎拉蒂跑車不放，距離相當近，速度也未放慢。

蘇澳交通分隊獲報後，通知員警林杰旻及毛國哲在觀音隧道北口的129公里處待命，機車11點8分駛出隧道口馬上被攔下，依《道路交通管理處罰條例》可處900元以上1800元以下罰款；至於是否有違規超速？這兩天調出測速資料，若有違規至少再罰1800元以上。