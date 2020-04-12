上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

台中市黃姓男子昨赴合歡山登高拍日出，一夜未歸，親友今通報協尋，南投、花蓮兩地警消及搜救隊動員找人，中午在石門山頂發現其背包，疑失足墜落附近斷崖，下切搜索發現黃，但明顯死亡，遺體現已拉起，運送下山後將交由檢警相驗。

南投縣消防局指出，今上午近8時獲報，黃姓民眾昨天凌晨穿著黑色登山鞋、背相機，疑要拍攝日出美景，獨自開車上山，獨赴合歡山，但一夜未歸，手機又轉語音信箱，其親友憂心報案，唯失蹤地跨轄花蓮縣，也轉通報當地警消協尋。

警方調查，台14甲線翠峰派出所前監視器也有拍到黃男車輛的路過影像，最後停放在合歡山莊旁停車場，再步行朝合歡尖山、石門山方向前進，因此將2山域列入重點區域範圍，並集結南投、花蓮兩地警消、神鷹山區搜救隊等進行搜索。

而搜救行動持續至中午左右，警消及神鷹搜救隊人員在石門山頂發現黃男的迷彩背包及相關衣物，加強周邊搜索，也發現附近還有一處陡峭的懸崖，懷疑他可能失足墜谷，因此派員下切深谷進一步搜尋，果然發現黃男遺體。

搜救人員表示，下切後看到遠處谷底處疑似有人倒臥，只能冒險下切逾百公尺，接觸到後確認就是上山拍照失聯的黃男，但人已明顯死亡，因此將其遺體用長背板包覆固定，眾人接力以繩索拉上山頂，預計晚間就能其運送下山。

南投縣消防局則表示，黃男遺體運送下山後，全案將交由檢警處理，同時提醒民眾，攀登高山或上山攝影，最好都結伴同行，也才能相互照應；警方則表示，黃男墜谷原因及詳細死因仍有待進一步調查，明天也將會同檢方相驗釐清。