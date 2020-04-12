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上合歡山拍日出失蹤 男子墜百米深谷亡

澎湖海釣船故障 高雄海巡救援人船平安

中央社 / 澎湖縣12日電

澎湖籍「日翔12號」海釣船，昨天在高雄外海失去動力，所幸被高雄海巡隊巡防艇馳往救援，考量高澎距離百浬和海象轉惡劣，直接先拖往高港檢修，人船平安。

海巡署艦隊分署高雄海巡隊今天發布新聞稿指出，昨天上午接獲第七巡防區指揮部轉民眾黃姓女子通報指出，澎湖籍「日翔12號」海釣船，從澎湖龍門漁港出海，於高雄港外海約40浬處海域失去動力，船上有58歲李姓和40歲曾姓2名男子，請求海巡署前往協處。

高雄海巡隊獲報後，立即派遣線上PP-10032艇趕往救援，在近午時分，巡防艇於高雄港外海約44浬處發現「日」船，經了解，船隻因舷外機燃油管路故障失去動力，海巡人員協助仍無法修復。

巡防艇考量該海域距澎湖龍門港超過100浬，且因大陸冷氣團鋒面即將南下導致海象轉趨惡劣，恐有翻覆危機，經評估確認安全無虞下，實施拖帶作業，歷經約5小時、航行50浬，在昨天傍晚平安將「日」船拖帶返回高雄一港口，人船平安，結束此次海上驚魂記，「日」船家屬對高雄海巡及時救援，表達感謝。

海巡署 澎湖 海釣船

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