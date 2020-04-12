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影／中橫公路土石崩落砸破水管 梨山警徒手搬石清道
梨山地區連續2天下雨，今天中午1點20分，台中市和平區臺8線（中橫公路）91.6公里處，道路邊坡上方土石掉落擊中水管，造成水管破裂噴水，警方獲報趕到現場，員警立即放置交通錐實施交管，並徒手合力清除碎石，維護用路人安全。
和平警分局梨山分駐所副所長林榮洲、警員戴國峯接獲通報趕到現場，發現落石佔據一半道路，水管破裂持續噴水，影響行車安全，先擺放交通錐實施交管，並通知道路主管機關谷關工務段梨山監工站派員清理及尋找水管使用戶斷水，警方觀望山上有無持續落石，並徒手協助工程人員將路面落石撿拾到路旁，恢復雙向通行。
和平分局提醒，最近山區偶有降雨，道路易落石，行車進入山區，應小心慢行，嚴防碰撞或輾壓路面落石造成車輛爆胎、毀損等事故；夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，可通知主管機關或打110通知警方前往協助處理。
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