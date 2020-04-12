聽新聞
test
0:00 / 0:00
少年拒檢嗆警遭踹 家屬：對警感到抱歉、會加強教育
16歲鄭姓少年本月7日晚間11時許無照駕車載3名友人一同出遊，在新北市中和區莒光路遇警方執行路檢，鄭因心虛拒檢並闖過路檢點逃逸，被警方通知攔截圍捕，2分鐘後在民享街段將他攔下，因車上4人拒絕下車接受盤查，遭警方壓制後被踹了一腳，一旁住戶將影片上傳網路引發員警是否執法過當的爭議，遭員警壓制的少年家屬則表示對警方感到抱歉，會再加強教育。
據悉，遭員警壓制的戴姓少年時常闖禍，家屬又因工作繁忙，對孩子也感到十分無奈，案發後中和警方請少年家屬到警局，少年家屬對孩子闖禍感到十分抱歉，到場後除了向警方道歉，也強調會再加強孩子教育。
中和警分局表示，當時車上4名未成年少年因在車上拒絕盤查，警方才會將他們壓制在地，其中戴姓少年下車後仍不願配合盤查，企圖掙脫員警壓制，現場陳姓員警以為戴男有逃逸意圖以腳踹，事後警分局督察組調查認為執法過程有疏失，依規定懲處申誡兩次。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言