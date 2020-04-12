少年拒檢嗆警遭踹 家屬：對警感到抱歉、會加強教育

16歲鄭姓少年本月7日晚間11時許無照駕車載3名友人一同出遊，在新北市中和區莒光路遇警方執行路檢，鄭因心虛拒檢並闖過路檢點逃逸，被警方通知攔截圍捕，2分鐘後在民享街段將他攔下，因車上4人拒絕下車接受盤查，遭警方壓制後被踹了一腳，一旁住戶將影片上傳網路引發員警是否執法過當的爭議，遭員警壓制的少年家屬則表示對警方感到抱歉，會再加強教育。

據悉，遭員警壓制的戴姓少年時常闖禍，家屬又因工作繁忙，對孩子也感到十分無奈，案發後中和警方請少年家屬到警局，少年家屬對孩子闖禍感到十分抱歉，到場後除了向警方道歉，也強調會再加強孩子教育。

中和警分局表示，當時車上4名未成年少年因在車上拒絕盤查，警方才會將他們壓制在地，其中戴姓少年下車後仍不願配合盤查，企圖掙脫員警壓制，現場陳姓員警以為戴男有逃逸意圖以腳踹，事後警分局督察組調查認為執法過程有疏失，依規定懲處申誡兩次。