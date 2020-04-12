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影／船員海上吐血 海巡海上救援救護車接駁送醫
海巡署台中海巡隊今天上午接獲海巡署第四巡防區指揮部通報，在台中港錨泊區，本國籍貨輪，本國籍王姓男船員吐血情況危急，需緊急後送就醫，海巡隊派艇到海上載送，再由岸上的救護車接駁送醫治療。
台中海巡隊獲報後，立即調派線上PP-10060艇馳援，中午該艇抵達台中港錨泊區與貨輪會合，將６５歲王姓船員安全接駁至艇上，航抵台中港4C碼頭，轉交台中港務消防隊救護車將病患送梧棲童綜合醫院就醫，圓滿達成本次醫療後送任務，船員經診療後已無大礙。
台中海巡隊表示，海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務是海巡署五大核心任務，籲請民眾，若發現不法或需海事服務，請利用海巡「118」免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。
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