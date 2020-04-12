路人闖越桃園平交道車禍 遭普悠瑪號撞死

台鐵花蓮開往彰化的271班次普悠瑪自強號班車，今天下午1時12分南下行經桃園市桃園區玉山平交道附近，突然發現一名路人闖越平交道，司機發現煞車不及，路人當場被撞得肢離破碎，死狀悽慘，台鐵車禍肇事後停車，影響雙向行車，南北列車僅靠北上單向行駛，鐵路警方表示， 經查死者為年長女性，車禍影響旅客15車次約3720人，台鐵南下直到今天下午2時17分恢復雙向行車。

鐵路警方表示，271次普悠瑪自強號從花蓮開往彰化方向，今天下午1時12分南下行駛，行經桃園區玉山街平交道，直接撞上1名闖越平交道路的女性路人，她當場慘死，警方緊急處理，一度單向行駛，下午2時17 分處理後恢復雙向行駛，影響15列次班車旅客約3720人，死者為年長女性，警方查明身分及闖越平交道原因中。